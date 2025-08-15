37. Minute, Toooor FC Luzern
Jetzt hat er sein Tor! Andrej Vasovic erzielt das 3:0.
35. Minute
Was für eine Rettungsaktion! Vasovic ist nach einem genialen Steckpass frei durch. Er umkurvt Goalie Schnarwiler und muss nur noch einschieben – doch Wagner grätscht im letzten Moment dazwischen und verhindert so das 0:3.
32. Minute
Der Superligist erspielt sich weiter Chancen im Minutentakt. Ferreira ist über rechts frei durch, scheitert aber am erneut stark reagierenden Ex-FCL-Junior Schnarwiler.
31. Minute
Vasovic versucht es mit einem Lupfer hinter die Abwehr. Captain Wiederkehr spitzelt den Ball aber gerade noch vor Spadanuda weg.
26. Minute
Bitter für den FCL! Doppeltorschütze Grbic muss nach einem Schlag aufs Knie ausgewechselt werden. Andrej Vasovic kommt für ihn ins Spiel.
21. Minute
Subasic verliert den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum. Ferreira ist frei durch, kommt aber nicht an Goalie Schnarwiler vorbei – der Goalie des Heimteams kann sich ein erstes Mal so richtig auszeichnen.
20. Minute
Captain Wiederkehr setzt die FCL-Abwehr unter Druck und erobert sich den Ball. Er sieht, dass Loretz vor seinem Kasten steht und versucht es aus 40 Metern einfach mal. Sein Schuss segelt aber deutlich neben das Tor.
19. Minute
Immer wieder kommt der FCL über rechts. Der auffällige Di Giusto flankt in den Strafraum, Wiederkehr kann gerade noch zur Ecke klären.
15. Minute
Dann gibts bei heissen Temperaturen in Buchrain die erste Trinkpause. Zeit für den Underdog, sich nach dem frühen Doppelschlag etwas zu sammeln.
14. Minute – Tooooor für FC Luzern
Grbic mit dem Doppelpack! Karweina spielt auf Youngster Ferreira, der die Kugel von rechts in den Fünfmeterraum bringt. Wieder steht Grbic frei – ungestört schiebt er zum 2:0 ein.