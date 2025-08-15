DE
Schweizer Cup im Ticker
Vasovic erhöht mit seinem ersten Profitor

Der FC Luzern trifft in der ersten Runde des Schweizer Cups auf Zweitligist Perlen-Buchrain. Das Spiel findet um 17 Uhr in Buchrain LU statt – der FCL hat somit eine nicht allzu lange Anreise.
Publiziert: vor 48 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Gian Andrea Achermann
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk
vor 1 Minute
Tor
Tor

37. Minute, Toooor FC Luzern

Jetzt hat er sein Tor! Andrej Vasovic erzielt das 3:0.

vor 2 Minuten

35. Minute

Was für eine Rettungsaktion! Vasovic ist nach einem genialen Steckpass frei durch. Er umkurvt Goalie Schnarwiler und muss nur noch einschieben – doch Wagner grätscht im letzten Moment dazwischen und verhindert so das 0:3.

vor 5 Minuten

32. Minute

Der Superligist erspielt sich weiter Chancen im Minutentakt. Ferreira ist über rechts frei durch, scheitert aber am erneut stark reagierenden Ex-FCL-Junior Schnarwiler.

vor 6 Minuten

31. Minute

Vasovic versucht es mit einem Lupfer hinter die Abwehr. Captain Wiederkehr spitzelt den Ball aber gerade noch vor Spadanuda weg.

vor 11 Minuten
Spielerwechsel
Spielerwechsel

26. Minute

Bitter für den FCL! Doppeltorschütze Grbic muss nach einem Schlag aufs Knie ausgewechselt werden. Andrej Vasovic kommt für ihn ins Spiel.

vor 15 Minuten

21. Minute

Subasic verliert den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum. Ferreira ist frei durch, kommt aber nicht an Goalie Schnarwiler vorbei – der Goalie des Heimteams kann sich ein erstes Mal so richtig auszeichnen.

vor 17 Minuten

20. Minute

Captain Wiederkehr setzt die FCL-Abwehr unter Druck und erobert sich den Ball. Er sieht, dass Loretz vor seinem Kasten steht und versucht es aus 40 Metern einfach mal. Sein Schuss segelt aber deutlich neben das Tor.

vor 18 Minuten

19. Minute

Immer wieder kommt der FCL über rechts. Der auffällige Di Giusto flankt in den Strafraum, Wiederkehr kann gerade noch zur Ecke klären.

vor 21 Minuten

15. Minute

Dann gibts bei heissen Temperaturen in Buchrain die erste Trinkpause. Zeit für den Underdog, sich nach dem frühen Doppelschlag etwas zu sammeln.

vor 22 Minuten
Tor
Tor

14. Minute – Tooooor für FC Luzern

Grbic mit dem Doppelpack! Karweina spielt auf Youngster Ferreira, der die Kugel von rechts in den Fünfmeterraum bringt. Wieder steht Grbic frei – ungestört schiebt er zum 2:0 ein.

