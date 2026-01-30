Der SFV hat bekannt gegeben, dass der Cupfinal 2026 im Berner Wankdorf stattfinden wird.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 101. Final des Schweizer Cups findet am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf statt. Ankick ist um 14.00 Uhr. Die beiden Cup-Finalisten werden für den Vorverkauf der Tickets zuständig sein, wie der SFV weiter mitteilt.

Aktuell sind noch acht Mannschaften im Wetttbewerb, die von der Finalteilnahme träumen. St. Gallen – Basel, GC – Sion, Stade Lausanne-Ouchy – Luzern und Xamax – Yverdon sind die Viertelfinal-Paarungen.

Anfang Februar (3./4.2.) stehen die Viertelfinals auf dem Programm. Die Halbfinals werden Mitte April gespielt.