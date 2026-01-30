DE
Acht Teams träumen von Bern
Cupfinal wird im Wankdorf ausgetragen

Der SFV hat bekannt gegeben, dass der Cupfinal 2026 im Berner Wankdorf stattfinden wird.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Am 24. Mai gehts in Bern um den Schweizer Cup.
Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
Der 101. Final des Schweizer Cups findet am Pfingstsonntag, 24. Mai, im Berner Wankdorf statt. Ankick ist um 14.00 Uhr. Die beiden Cup-Finalisten werden für den Vorverkauf der Tickets zuständig sein, wie der SFV weiter mitteilt.

Aktuell sind noch acht Mannschaften im Wetttbewerb, die von der Finalteilnahme träumen. St. Gallen – Basel, GC – Sion, Stade Lausanne-Ouchy – Luzern und Xamax – Yverdon sind die Viertelfinal-Paarungen.

Anfang Februar (3./4.2.) stehen die Viertelfinals auf dem Programm. Die Halbfinals werden Mitte April gespielt.

In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
