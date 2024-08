Der FC Zürich steht mit einem Bein in der dritten Runde in der Conference League. Das Rückspiel gegen Shelbourne ist nicht mehr als eine Pflichtaufgabe. Einer dürfte dennoch besonders motiviert sein.

1/5 FCZ-Ire Armstrong Oko-Flex spielt gegen Shelbourne erstmals auf Klubebene in Irland.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Ein irischer Fussballprofi, der noch nie ein Spiel in Irland gemacht hat? Klingt surreal, ist bei Armstrong Oko-Flex (22) aber so. Der FCZ-Spieler kam in Dublin zur Welt. Anschliessend wanderte Oko-Flex' Familie nach England aus, wo der heutige Flügelspieler des FC Zürich das Fussballspielen erlernte und später bei Arsenal spielte. Via Schottland (Celtic) kam er in die Schweiz zum FCZ, weshalb er bis heute auf Klubebene nie in Irland spielte.

YB-Match als Chance

Das wird sich im Conference-League-Rückspiel gegen Shelbourne (heute, 20.45 Uhr im Liveticker) ändern. Weil am Wochenende in der Super League das Top-Spiel gegen YB (Sonntag, 16.30 Uhr) stattfindet und das Hinspiel-Polster komfortabel ist (3:0), wird FCZ-Trainer Ricardo Moniz (60) gegen Shelbourne auf einigen Position rotieren und Oko-Flex wohl mindestens zu einem Teileinsatz kommen. Ob der 22-Jährige von Anfang spielt oder nicht, hängt davon ab, mit welchem System Moniz spielen lässt. Bei einem 3-4-3 wäre Oko-Flex Startelf-Kandidat, da er einer der wenigen Flügelspieler im Kader ist.

So oder so: Der quirlige FCZ-Flügelspieler wird gegen Shelbourne besonders motiviert sein. Denn Oko-Flex hofft wie jeder andere irische Profi auf einen Anruf des neuen Nati-Coachs Heimir Hallgrímsson (57), der seit Anfang Juli im Amt ist. «Das wäre das Grösste», träumt der FCZ-Spieler. «Es gibt nichts Besseres, als für dein Land international zu spielen.»

Musiala ist sein Kumpel

Bis zur U17 spielte er noch für England. Zusammen mit Stars wie Jude Bellingham (Real Madrid) oder Jamal Musiala (Bayern München), zu dem er noch heute Kontakt hat. Doch während die Karriere der heutigen Weltstars von Bellingham, Musiala und Co. steil bergauf ging, geriet diejenige von Oko-Flex ins Stocken. Nun will der 22-Jährige beim FC Zürich neuen Schwung holen. Seit gut einem Jahr ist er beim FCZ, so richtig Fuss gefasst hat er noch nicht, pendelt oft zwischen Ersatzbank und Startelf.

Deshalb will er die neue Saison nun nutzen und sich durchsetzen. Angefangen mit dem Spiel gegen Shelbourne – trotz spannungsloser Ausgangslage. «Das macht nichts. Dieses Spiel ist eine grosse Chance. Und das internationale Geschäft war einer der Gründe, warum ich nach Zürich gekommen bin. Bei unterklassigen Vereinen in England hätte ich diese Chance nicht gehabt.»