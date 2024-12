1/6 Freude bei Lugano trotz spätem Gegentor: Entsprechend gibt es für das Remis gegen die Zyprioten auch nur drei ungenügende Noten. Foto: keystone-sda.ch

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Amir Saipi – Note 4

Beim frühen Gegentor, wo der Ball vom Pfosten an seinen Rücken prallt, hat er absolut Pech. So schnell kann wohl kein Goalie reagieren. Danach hält er, was er halten kann – bis zum Freistoss, bei dem er nach dem Kopfball aus dieser kurzen Distanz allerdings alles andere als die Hauptschuld trägt.

Mattia Zanotti – Note 5

Herausragend, wie er nach dem frühen Rückstand durch den Strafraum dribbelt, auf Belhadj zurücklegt und damit einen grossen Anteil am Blitz-Ausgleich hat. Und dann tut er es beim 2:1 nochmals!

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar

Antonios Papadopoulos – Note 5

Der Boss in der Abwehr. Und vor allem: Lautsprecher! Alleine in der ersten Halbzeit räumt er in drei komplizierten Situation dreimal den Ball vom Fuss des Gegenspielers ab – und brüllt danach die Freude über die Aktion in den Nachthimmel, als hätte er gerade ein Tor geschossen.

Albian Hajdari – Note 4

Fällt im Gegensatz zum lauten Nebenmann viel weniger auf. Aber auch nicht ab.

Milton Valenzuela – Note 4

Zieht in der ersten Halbzeit bei einer Aktion, wo er den Gegenspieler tunnelt, alle Blicke auf sich. Aber weniger auffällig als Zanotti auf der rechten Seite.

Mohamed Belhadji Mahmoud – Note 4

Starke Leistung, präsent in den Zweikämpfen, solid im Mittelfeld. Und als Torschütze am richtigen Ort beim 1:1. Kläglich ist jedoch, wie er zweimal alleine vor dem Tor das 3:1 vergibt. Sonst hätte er eine Fünf verdient.

Anto Grgic – Note 3

Zuerst ist die Partie rgendwie typisch Grgic. Nicht der, von dem beim Nachhausegehen alle sprechen. Doch er hält das Mittelfeld zusammen, spult im Zentrum viele Kilometer ab, erledigt wichtige Arbeit. Lässt vor dem späten 2:2 dann aber seinen Mann gewähren.

Renato Steffen – Note 4

Sicher nicht das beste Spiel des Flügels, der in der Super League und auch Conference League regelmässig glänzt. Das zeigt sich auch bei der Riesen-Chance in der 56. Minute, als er aus etwa fünf Metern drüberschiesst. Aber dennoch wichtig mit seiner Aggressivität und Übersicht.

Uran Bislimi – Note 3

Hat im offensiven Mittelfeld diesmal einen schwierigen Stand. Der Basler, der ab und zu von Murat Yakin in die Nati aufgeboten wird, kann viel dominanter spielen.

Hicham Mahou – Note 3

Einige wenige starke Flügelläufe, feine Technik. Aber nichts Entscheidendes. Muss in der 59. Minute als Erster vom Platz.

Mattia Bottani – Note 5

Der Captain steht beim 2:1 am richtigen Ort. Bereitet in der zweiten Halbzeit eine Grosschance von Steffen durch einen flinken Richtungswechsel im Strafraum vor.

Ousmane Doumbia – Note 4

Kommt in der 59. Minute. Hilft, den Vorsprung lange über die Zeit zu bringen, spielt gute Pässe. Beim späten Freistoss nicht sein Fehler.

Kacper Przybylko – ohne Note

Kommt in der 72. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Aymen El Wafi – ohne Note

Kommt in der 91. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Daniel Dos Santos – ohne Note

Kommt in der 91. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Martim Marques – ohne Note

Kommt in der 91. Minute. Zu kurz für eine Bewertung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos