Ganze Jahreslöhne hat es für den FC Lugano schon geregnet in diesem Conference-League-Abenteuer – das nach der direkten Achtelfinal-Quali noch weitergeht.

So viel Geld hat Lugano in der Conference League schon angesammelt

1/6 Lugano-Captain Bottani jubelt gegen Pafos nach dem 2:1, dem vermeintlichen Siegtor – bis die 95. Minute anbricht ... Foto: Urs Lindt/freshfocus

Auf einen Blick Lugano verspielt gegen Pafos ganz spät den Sieg (2:2)

Tessiner sind trotzdem in den Top 8 der Conference League

Bisherige Leistungen haben schon viel Geld eingebracht

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Beinahe hätte der FC Lugano als zweites von 36 Teams die Ligaphase der Conference League beendet – direkt hinter Chelsea. Nach dem Last-Minute-Schock gegen die Zyprioten aus Pafos (2:2) ist es nun der sechste Platz, der immer noch locker für die direkte Achtelfinal-Quali reicht. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 bestreiten die Playoffs für die Achtelfinals – darunter Pafos, nicht aber St. Gallen.

Direkte Achtelfinal-Quali für Lugano? Lässt sich sehen. Auch für die Finanzabteilung der Tessiner. Denn die Uefa lässt es Geld regnen, wenn man international fleissig punktet. Für einen Sieg gibts 400'000 Euro (aktuell 370'000 Franken). Damit lässt sich ein Jahreslohn eines guten Super-League-Fussballers finanzieren.

Lugano hat aber noch viel mehr verdient. Die Milchbüechli-Rechnung des bisherigen Conference-League-Abenteuers der Tessiner gemäss offiziellen Uefa-Zahlen.

Knapp 7,2 Millionen Euro also – das sind aktuell rund 6,7 Millionen Franken. Hinzu kommen weitere Prämien, abhängig vom TV-Markt und Klubkoeffizient. Und beim Überstehen der Sechzehntelfinals pro Runde noch mehr. Als der FC Basel im Frühling 2023 mit Ndoye, Amdouni und Co. bis in den Halbfinal vorstiess, kam er fast auf 11 Millionen Franken.

YB kann sich bei diesen Zahlen nur ins Fäustchen lachen. Trotz bisher null Punkten in der Champions League beträgt allein die Antrittsgage in der Königsklasse 17,5 Millionen Franken.

Und auch wenn für die Berner die K.o.-Phase bereits nicht mehr erreichbar ist, wären Siege in den verbleibenden zwei Spielen noch viel wert. Pro Sieg gibts rund 2 Millionen Franken, pro Remis 650'000 und pro Platz, den man in der Tabelle gutmacht, gibts rund 300'000 Franken dazu.

In der Conference League ist es pro höherem Platz etwa zehnmal weniger, also gut 30'000. Auch das rechnet sich, wenn man so weit oben ist, wie Lugano.

