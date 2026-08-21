DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Conference League
Conference League: Brandt spricht über sein Tor gegen Sion
Brandt über sein Tor
«War ein ganz wichtiger Zeitpunkt für uns»
Julian Brandt spricht nach dem Ajax-Sieg gegen Sion über das Spiel und sein Tor, das den Weg zum 4:2-Erfolg der Holländer ebnete.
Publiziert: vor 11 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen