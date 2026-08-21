DE
FR
Abonnieren

Brandt über sein Tor
«War ein ganz wichtiger Zeitpunkt für uns»

Julian Brandt spricht nach dem Ajax-Sieg gegen Sion über das Spiel und sein Tor, das den Weg zum 4:2-Erfolg der Holländer ebnete.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen