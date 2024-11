1/6 Mit Larne, hier dessen Coach Tiernan Lynch, steht zum ersten Mal ein nordirischer Vertreter in einer europäischen Gruppenphase. Foto: Getty Images

Stefan Kreis Reporter Fussball

Tabellen sind etwas Wunderbares. Weil sie die Wahrheit sagen. Schwarz auf weiss. Und weil man sich herrlich darin verlieren kann. Siege, Niederlagen, Torverhältnis. Hach! Das deutsche Fussballmagazin «11 Freunde» druckt pro Ausgabe eine «Erotikseite» und zeigt darauf die spannendsten, die kuriosesten, die bemerkenswertesten Ranglisten der Fussballgeschichte.

Auch die aktuelle Tabelle der Conference-League hätte das Potenzial, um es ins Heft zu schaffen. Weil sich der FC St.Gallen und der nordirische Vertreter Larne am Donnerstag das grösste Keller-Duell der Fussballgeschichte liefern. 36 Klubs in einer Rangliste gibts erst seit dieser Saison. Und wenn der Letzte den Zweitletzten empfängt, in der tiefsten der drei europäischen Ligen, dann wirds historisch.

Larne hat seine ersten beiden Spiele mit 0:3 (gegen Molde) und 1:4 (gegen die Shamrock Rovers) verloren, auch der FCSG hat nach den ersten beiden Duellen gegen Cercle Brügge (2:6) als die AC Fiorentina (2:4) ein Torverhältnis von -6, liegt aufgrund der geschossenen Tore aber noch vor den Nordiren.

FCSG sieben Mal so wertvoll

Und das dürfte sich auch nach dem Spiel vom Donnerstag nicht ändern. Larne, der amtierende Meister, hat einen Kaderwert von knapp 4 Millionen, jener der St.Galler ist über sieben Mal so hoch. Dass die Nordiren in der Meisterschaft derzeit bloss auf dem 9. Platz liegen, spricht ebenfalls nicht für einen Husarenstreich. Allein die Quali für die Gruppenphase ist eine Sensation, zum ersten Mal überhaupt spielt ein nordirischer Vertreter im Herbst noch europäisch.

Auch der FCSG ist kein Stammgast im internationalen Geschäft. Und auch er hat derzeit mit der Doppelbelastung zu kämpfen. Was unter anderem daran liegen könnte, dass der Spielplan in dieser Saison kein Kumpel der Ostschweizer ist. Wann immer die Espen in dieser Saison europäisch spielten, mussten die Spieler nur kurz darauf auch noch ans andere Ende Schweiz karren. Nach dem 8000-Kilometer-Horrortrip nach Kasachstan, stand das Auswärtsspiel in Lausanne an. Den Reisen nach Breslau und Trabzon folgten je ein Trip ins Tessin nach Agno sowie Lugano. Und vor zwei Wochen musste der FCSG nach dem Europacup-Spiel gegen Florenz zum FC Sion ins Wallis.

Wohl mit ein Grund, warum die St. Galler seit acht Spielen auf einen Vollerfolg warten. Für den Turnaround sprechen die kommenden Gegner. Nach den Amateuren aus Larne muss der FCSG am Sonntag gegen GC ran. Nach dem Keller-Duell in der Conference League kommts zum Krisen-Duell in der Super League.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos