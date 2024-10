YB-Magnin über das Inter-Spiel «Liegt an ihnen, ihre Klasse auszuspielen»

Am Mittwoch leuchten wieder die Sterne der Champions League über dem Berner Wankdorf. Mit Inter kommt ein grosser Name in die Bundeshauptstadt. YB-Trainer Joël Magnin weiss, was es gegen den spielstarken Gegner braucht.