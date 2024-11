Jetzt hat YB-Magnin ein Aufstellungs-Problem

YB-Coach Joël Magnin weiss unmittelbar nach der Niederlage in der Champions League gegen Schachtar Donezk nicht, wen er am Sonntag gegen Lugano aufstellen soll. Denn Loris Benito, Kastriot Imeri und Sandro Lauper vergrössern das Berner Lazarett.

1:59 Benito über Verletzungspech: «Es ist wirklich brutal aktuell»

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Champions League ist für YB nach dem 1:2 gegen Schachtar Donezk auf neutralem Terrain (in miserablem Zustand) nach menschlichem Ermessen wohl gegessen. Acht oder neun Punkte, die nötig wären, um unter die ersten 24 zu kommen, werden die Berner gegen Atalanta Bergamo, Roter Stern Belgrad, Stuttgart und Celtic Glasgow nicht stemmen. Schon gar nicht als BSC IV. Invalid. Oder zumindest Lazarett. Denn in Anbetracht eines Verletzungs-Pechs, das mittlerweile surreal anmutet, gerät das Sportliche in den Hintergrund.

YB-Coach Joël Magnin hat jedenfalls keine Ahnung, wen er am Sonntag gegen Lugano aufstellen soll. «Ich weiss es nicht. Wir müssen mit den Verletzten schauen. Im Moment aber überwiegt ohnehin die Enttäuschung über die Niederlage hier.» Solche Unwägbarkeiten ohne Ende müssen einen Trainer doch «stigelisinnig» machen, es treibt einen fast in den Wahnsinn. «Es ist so. Aber die Situation ist

nun mal so, und wir müssen sie nehmen, wie sie ist. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch in Sachen Resilienz stark ist, ­unter schwierigen Umständen Leistung bringen kann.»

Die neuen Fakten: Captain ­Loris Benito greift sich nah einer halben Stunde an den Oberschenkel. «Es hat mich im Bein gezwickt wie ein Messerstich. Das kannte ich noch nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist.» Aber am Sonntag in Lugano spielen? «Kann ich mir nicht vorstellen, unmöglich», so Benito. Besonders bitter für YB. Just als Benito behandelt wird und die Berner zu zehnt sind, nutzt das Schachtar zum Ausgleich. Georgi Sudakow, der hoch talentierte 22-jährige Flügel, Topskorer in der ukrainischen Premier Liga mit sieben Toren, enteilt den Bernern, in der Mitte muss Subkow nur vollenden.

Erstes YB-Tor in der Champions League

Dann ist da der Fall Kastriot Imeri. Der Genfer verdreht sich den Fuss, liegt nach gut zwanzig Minuten verletzt am Boden, muss lange gepflegt werden. Er kann danach wieder mittun – und erzielt unter gütiger Mithilfe von Schachtar-Goalie Risnyk das erste Berner Champions-League-Tor in dieser Saison. Und muss in der Pause raus. Angeschlagen.

Und last but not least muss Sandro Lauper nach einer Stunde raus, weil auch er sich den Fuss auf dem miesen Geläuf verdreht. Es kommt in der Tat knüppeldick für YB.

Aber nicht nur in Sachen Verletzte. Auch punkto Spiel. Denn das Rätsel Sudakow kann YB nicht lösen. Und so bucht der ukrainische Internationale den Siegtreffer. Ein Schuss quer durch den ganzen Strafraum aus 16 Metern? Kaum haltbar für Marvin Keller, der überraschend für den zuletzt sehr starken ­David von Ballmoos spielte. Einsatzminuten, die es für die ­Nummer 2 in der Magnin-Ära bislang nicht gab. Zumindest diese Baustelle hat sich YB selber geschaffen.

1/16 YB kassiert im vierten Spiel der Champions-League-Ligaphase die vierte Niederlage. Foto: AFP

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos