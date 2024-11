1/4 YB muss nach der Niederlage auf dem Platz gegen Inter auch juristisch einen Rückschlag verkraften. Foto: TOTO MARTI

Carlo Steiner Praktikant Sport

Die Pyroshow der YB-Fans beim Heimspiel gegen Inter Mailand vom 13. Oktober hat disziplinarische Konsequenzen. Der Verein muss insgesamt 45'000 Euro (42'100 Franken) Busse bezahlen und wird mit einer bedingten Sektorsperrung bestraft, teilt die Uefa am Dienstag mit.

Heisst: Sollte es in den nächsten 24 Monaten erneut zu Verfehlungen kommen, müssen die Young Boys den Fansektor D bei einem internationalen Heimspiel schliessen. Der Klub appelliert in einer Mitteilung an seine Fans, sich in Zukunft korrekt zu verhalten.

Die Busse teilt sich wie folgt auf: 23'400 Franken gibt es für die Pyros, 18'700 muss YB wegen «Blockierens von öffentlichen Durchgängen» zahlen.