Die Champions League geht in die entscheidende Phase. Diese Woche stehen die Halbfinal-Hinspiele Arsenal-PSG und Barça-Inter an. Im Kampf um die Auszeichnung als bester CL-Torschütze dürfte ein Spieler des FC Barcelona das Rennen machen.

Darum gehts Martínez mit höchstem xG-Wert der CL

Raphinha mit 14,82 erwarteten Toren bis zum Finale

Während sich Mannschaften wie PSG oder Liverpool bereits die nationale Meisterschaft sichern konnten, ist der Ausgang der Champions League noch völlig offen. In den Halbfinal-Hinspielen dieser Woche kämpfen Paris in London gegen Arsenal und Inter in Barcelona um eine gute Ausgangslage für die Rückspiele von kommender Woche. Gleichzeitig liefern sich die Torgaranten ein eigenes Rennen um die Auszeichnung als bester Torschütze der laufenden CL-Kampagne.

Vor den Halbfinals führt Serhou Guirassy die Liste der treffsichersten Spieler mit dreizehn Treffern an. Der BVB-Stürmer ist in den Viertelfinals jedoch an Barça hängengeblieben und somit nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Gleiches gilt für Kane, Vinícius, Haaland, Pavlidis und David.

Die Torschützenliste der Champions League 2024/25

Spieler Team Tore Elfmeter Min./Tor Serhou Guirassy Borussia Dortmund 13 5 83 Raphinha FC Barcelona 12 0 84 Robert Lewandowski FC Barcelona 11 3 86 Harry Kane FC Bayern München 11 4 102 Lautaro Martínez

Inter Mailand 8 1 81 Erling Haaland Manchester City 8 2 96 Vinícius Júnior Real Madrid 8 1 138 Jonathan David LOSC Lile 7 2 107 Vangelis Pavlidis Benfica Lissabon 7 2 128 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 7 0 140

Wer sich nach dem CL-Finale vom 31. Mai Torschützenkönig nennen darf, steht selbstredend noch in den Sternen. Dank Raphinha und Lewandowski, nebst Martínez und Dembélé die einzigen noch im Wettbewerb aktiven Spieler aus den Top-10, landet die Auszeichnung mit grosser Wahrscheinlichkeit beim FC Barcelona. Ein neuer Rekord dürfte hingegen verpasst werden.

Mart ínez' xG-Wert knapp vor Bar ça-Duo, doch zum Spitzenplatz reichts kaum

Bei Inter Mailand trägt die Hoffnung auf Tore den Namen von Lautaro Martínez. Der Argentinier führt mit 0.98 erwarteten Tore pro 90 Minuten das Ranking des gesamten Wettbewerbs an und lässt dadurch sowohl Lewandowski als auch Raphinha hinter sich. Das Barça-Duo liegt mit 0,95 beziehungsweise 0,94 jedoch dicht dahinter und dürfte noch einige Treffer akquirieren – im Falle von Raphinha womöglich bereits im Direktduell mit Inter und Martínez vom kommenden Mittwoch. Lewandowski wird das Hinspiel aller Voraussicht nach verletzt verpassen.

Erwartete Torausbeute bis und mit dem Final

Name Verein Erwartete Torausbeute Raphinha FC Barcelona 14,82 Robert Lewandowski FC Barcelona 13,85 Lautaro Martínez Inter Mailand 10,94 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 9,19

Sollte Lewandowski wider Erwarten spielen können und auch die anderen Partien auf dem Platz stehen, käme er gemäss xG-Wert aus den verbliebenen drei Spielen bis und mit dem Finale auf zusätzliche 2,85 Tore. Mit aufgerundeten 14 Treffern dürfte er die Torjägerkrone dennoch verpassen.

Schuld daran ist Teamkollege Raphinha, der eine überragende Saison spielt und wettbewerbsübergreifend bei 30 Toren und 23 Assists in 50 Spielen steht. In der Champions League bester Torschütze bei Barça, rechnet ihm sein xG-Wert bis und mit dem Finale 14,82 Treffer zu. Damit stellt er sämtliche andere Konkurrenten in den Schatten.

Übrigens: Sollte Raphinha den Erwartungen entsprechend performen und die CL-Saison mit aufgerundet 15 Treffern beenden, würde er den Rekord verpassen. Seit der Saison 2013/14, als Cristiano Ronaldo beim Gewinn der «La Décima», Reals zehntem Champions-League-Titel, satte 17 Treffer in elf Spielen erzielte, ist seine Marke unübertroffen.