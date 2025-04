PSG ist schon französischer Meister

Topklub Paris Saint-Germain ist zum 13. Mal französischer Fussball-Meister. Das Starensemble von Trainer Luis Enrique besiegte am Samstag Angers SCO mit 1:0 (0:0) und kann an den letzten sechs Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

1/2 PSG feiert die Meisterschaft. Foto: FRANCK FIFE

AFP Agence France Presse

Für PSG ist es die elfte Meisterschaft in den vergangenen 13 Jahren. Der 19 Jahre alte Angreifer Desiré Doué (55.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Pariser, die weiter eine Spielzeit ohne Niederlage anstreben – das hat in der Ligue 1 noch kein Klub geschafft. Die Hauptstädter haben dazu noch die Möglichkeit auf das Triple, sowohl im Viertelfinale der Champions League gegen den englischen Erstligisten Aston Villa als auch im Endspiel des französischen Pokals gegen Stade Reims am 24. Mai gilt PSG als Favorit.

Die finanzielle Kluft zwischen PSG – alimentiert durch eine katarische Investorengruppe - und dem Rest der französischen Liga ist gigantisch, auch nach den Abgängen von Superstars wie Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar kann der Übermacht in der Ligue 1 niemand das Wasser reichen. Der Erfolg gegen Angers war der neunte Ligasieg in Serie.