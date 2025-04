1/4 Barças Offensivstar Raphinha (l.) führt das Rennen um den Goldenen Schuh nach den Achtelfinals mit elf Treffern an. Foto: Getty Images

Darum gehts Sieben der besten elf Torschützen 2024/25 sind im Viertelfinale

Raphinha mit 15,6 erwarteten Toren bis zum Finale

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach knapp einem Monat Pause hallt am Dienstag und Mittwoch wieder die Champions-League-Hymne aus den TVs von ganz Fussballeuropa. Während die Teams um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, liefern sich die Torgaranten ein eigenes Rennen um den Goldenen Schuh.

Barcas Raphinha führt die Liste der treffsichersten Spieler derzeit mit elf Vollerfolgen an, doch mit Serhou Guirassy liegt ein Kontrahent von Viertelfinalgegner Dortmund mit nur einem Treffer weniger dicht dahinter. Platz 2 teilt er sich mit einem weiteren Bundesligastürmer: Harry Kane von Bayern München.

Die Torschützenliste der Champions League 2024/25

Spieler Team Tore Elfmeter Min./Tor Raphinha FC Barcelona 11 0 76 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 10 4 90 Harry Kane FC Bayern München 10 4 94 Robert Lewandowski FC Barcelona 9 3 87 Erling Haaland Manchester City 8 2 96 Jonathan David LOSC Lille 7 2 107 Julián Alvarez Atlético Madrid 7 0 112 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 7 0 114 Vangelis Pavlidis Benfica Lissabon 7 2 128 Vinícius Júnior Real Madrid 7 1 132 Kylian Mbappé Real Madrid 7 0 138

Wer sich nach dem CL-Finale vom 31. Mai Torschützenkönig nennen darf, steht selbstredend noch in den Sternen. Ein Blick in die Statistiken der bisherigen Saison kürt jedoch bereits jetzt einen Gewinner.

Lässt Raphinha noch etwas anbrennen?

Von den oben aufgelisteten Spielern sind noch sieben im Wettbewerb vertreten. Aus Spanien Raphinha, Lewandowski, Vinícius und Mbappé. Guirassy und Kane aus der Bundesliga. Und Dembélé hält als einziger die französische Fahne hoch. Ausserhalb der besten elf gibt es mit Martínez (Inter, 6 Tore) und Rodrygo (Real), Olise (Bayern), Adeyemi (BVB, alle 5) sowie Saka (Arsenal, 4) weitere Offensivspieler, die theoretisch noch im Rennen um den Goldenen Schuh sind.

Wer sich letzten Endes die Krone sichert, hängt von diversen Faktoren ab, darunter natürlich die eigenen Leistungen. Ein guter Indikator hierfür sind die erwarteten Tore (xG) pro Spiel. Dabei führt Inters Lautaro Martínez die Rangliste zusammen mit Serhou Guirassy und einem Wert von 0,99 (pro 90 Minuten) an. Raphinha folgt mit 0,92 auf Rang 3 der verbliebenen Spieler.

Erwartete Torausbeute bis und mit dem Final

Name Verein Erwartete Torausbeute Raphinha FC Barcelona 15,6 Serhou Guirassy BVB Dortmund 14,95 Harry Kane FC Bayern München 14,4 Robert Lewandowski FC Barcelona 13,45 Kylian Mbappé Real Madrid 11,2 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 11 Lautaro Martínez Inter Mailand 10,95 Vinícius Júnior Real Madrid 10,65 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 9 Bukayo Saka Arsenal FC 8,15 Rodrygo Real Madrid 8 Michael Olise FC Bayern München 7,85

Bis zum Final verbleiben theoretisch fünf Partien (Hinspiele in Viertel- und Halbfinal plus das Endspiel). Multipliziert man nun den persönlichen xG-Wert mit diesen fünf ausstehenden Begegnungen und addiert die bereits erzielten Treffer dazu, steht am Ende der Saison zuoberst derselbe Name wie aktuell: Raphinha. Der Brasilianer behält mit 15,6 erwarteten Toren den ersten Rang.

Allerdings hängt die (mögliche) Torausbeute natürlich stark damit zusammen, wie weit es ein Team im Wettbewerb schafft. Im aktuellen Spitzenduell zwischen Raphinha und Guirassy wird einer davon seinem Konto nach dem Viertelfinale keine weiteren Tore mehr hinzufügen können, da Barça und der BVB direkt aufeinander treffen.

Übrigens: Sollte Raphinha mit dem FC Barcelona nicht nur das Finale, sondern auch die erwarteten Tore erreichen, würde er den Rekord knapp verpassen. Mit aufgerundeten 16 Treffern müsste er sich mit Rang 2 begnügen – zusammen mit Cristiano Ronaldos Ausbeute aus der Saison 2015/16. An der Spitze des ewigen Rankings steht der Portugiese mit einer anderen Saison. Als sich Real Madrid 2014 die «La Décima» sicherte, den zehnten CL-Titel der Vereinsgeschichte, netzte CR7 satte 17 Mal ein – in elf Spielen.