Fünf Stars von Aston Villa im Kurzporträt

Emiliano Martinez (32, Torwart)

Seine Parade im WM-Final 2022 in der letzten Minute der Nachspielzeit verzauberte ein ganzes Land. Er rettete Argentinien ins Penaltyschiessen und hexte sein Land zum lang ersehnten dritten WM-Titel. Der 1,95-m-Mann polarisiert. Die nachfolgende obszöne Geste in Richtung der Franzosen ist nur eines der Beispiele.

Ollie Watkins (28, Stürmer)

Im EM-Halbfinal schlug seine grosse Stunde. Nach drei Spielen auf der Ersatzbank schoss er England gegen Holland in der 91. Minute mit einem präzisen Abschluss in den Final. Seine Skorerwerte in der Premier League letzte Saison: 19 Tore, 13 Vorlagen. Brillant! Auch am Samstag beim 3:2 gegen Everton traf er zweimal.

Pau Torres (27, Verteidiger)

Das Villarreal-Eigengewächs spielte bei den Spaniern bereits zwei Jahre lang unter Emery. Beim 4:1-Sieg von Villarreal am 20. Oktober 2021 gegen YB strahlte der 1,92 m grosse Verteidiger eine riesige Präsenz im Wankdorf aus. Gut ein halbes Jahr nach der Ankunft von Emery bei Aston Villa war auch Pau Torres da.

Amadou Onana (23, Mittelfeldspieler)

Gegen Verwechslungen wehrt er sich. Nein, es handelt sich nicht um den kamerunischen Nati-Goalie von Manchester United. Sondern um ein belgisches Riesentalent, das an der EM jede Minute machte. «André ist nicht mal mein Name, Kollege», schnauzte er an der EM einen Reporter an.

Leon Bailey (27, Flügel)

Der Star von der Karibikinsel Jamaika, in der Hauptstadt Kingston geboren. Als 2017 in Leverkusen seine Karriere einen steilen Aufstieg nahm, wollte er noch andere Nationen für seine Länderspiel-Karriere prüfen. England zum Beispiel. Mittlerweile ist der Flügelflitzer längst Nationalspieler von Jamaika.