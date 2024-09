Kurz zusammengefasst Von Ballmoos bleibt für die kommenden Wochen die Nummer eins bei YB

Keller glänzte mit starken Leistungen und hat eine Vergangenheit mit Rahmen

Rahmen legt sich langfristig nicht fest – die Goalie-Frage bleibt Thema Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Spürt YB-Goalie David von Ballmoos (28) den Atem von Ersatzgoalie Marvin Keller (22) im Nacken? Es läuft die 5. Minute im Cup-Spiel zwischen Vevey und YB. Eine Flanke fliegt in den Sechzehner. Der Ball springt auf dem schlechten Rasen im Stade Copet heimtückisch auf. Von Ballmoos verhindert im Nachfassen Schlimmeres. Um ein Haar wäre das ins Auge gegangen!

Der Comebacker zeigt eine solide Partie, ist bei den Gegentoren schuldlos, hat aber wiederholt Mühe mit dem tiefen Rasen – wie andere Feldspieler auch. Das Spiel gegen Vevey ist das erste für von Ballmoos, seit er im Playoff-Hinspiel zur Champions League gegen Galatasaray ausgewechselt wurde, nachdem er sich an der Schulter verletzt hatte.

Keller lieferte viele Argumente

Seither ist viel passiert. Zwar hat sich YB-Coach Patrick Rahmen schon vor der Saison auf seine Nummer eins festgelegt und das jeweils mit Nachdruck bestätigt. YB-Ersatzgoalie Marvin Keller überzeugte in von Ballmoos' Abwesenheit bei seinen Einsätzen aber auf ganzer Linie, glänzte, war praktisch durchgehend der beste Mann. Mit ihm schaffte YB sensationell den Einzug in die Champions League.

YB-Ersatzgoalie Marvin Keller, eigentlich Cup-Keeper, musste gegen Vevey wieder zurück auf die Ersatzbank. Foto: Freshfocus 1/5

Vielen in der Fussballschweiz dürfte klar sein: Keller, der mit Rahmen in der vergangenen Saison schon mit Winterthur zum Höhenflug ansetzte und mit ihm bereits in der U21-Nati zusammenarbeitete, gehört die Zukunft. Und er ist eigentlich zu gut, um eine Nummer zwei zu sein.

Genau diese Rolle muss er nach der Rückkehr von von Ballmoos aber wieder einnehmen. Denn von Ballmoos wird auch in den kommenden Spielen, angefangen mit der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Aston Villa, im Tor stehen.

Rahmen: «Haben zwei Top-Goalies»

Keller wird aber durchaus wieder zu seinen Chancen kommen, wie das bereits vor der Saison abgemacht war und von Ballmoos dann den Stammplatz streitig machen wollen. YB-Coach Rahmen sagt: «Die zwei wissen, wie die kommenden Wochen aussehen. David wird die Rolle haben, weil wir diesen Leadership brauchen. Aber auch Marvin wird zu seinen Minuten kommen.»

Im gleichen Atemzug lobt der Coach seinen Ersatzkeeper und lässt den Türspalt weiter offen als in der Vergangenheit: «Marvin hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir haben extrem viele Spiele bis im Winter und brauchen Spieler, die eine gewisse Frische haben. Und bei den Goalies kann es dann auch zu Wechseln kommen.»

Sicherlich im Cup dürfte der 22-jährige Keller zum Zug kommen. Und danach? Wird die Goalie-Situation nach den von Rahmen angesprochenen «kommenden Wochen» im Winter neu beurteilt und die Nummer eins neu vergeben? Der YB-Trainer gibt kein eindeutiges Statement ab, sagt aber: «Wir schauen die Situation dann von Spiel zu Spiel an. Und dann entscheiden wir. Fakt ist, dass wir zwei Top-Goalies haben.»