Wie schlägt sich Jasharis Brügge im Hinspiel?

Im Vergleich zum 1:1 am Samstag in Gent nimmt Nicky Hayen drei Wechsel vor. Anstelle von Hugo Siquet, Gustaf Nilsson (beide Bank) und Joaquin Seys (verletzt nicht im Kader) rücken Kyriani Sabbe, Raphael Onyedika und Gustaf Nilsson in Brügges Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 2:0-Erfolg in FA-Cup-Achtelfinale am Freitag gegen Cardiff City vier Veränderungen. Andrés Garcia (Neuzugang von Levante nicht für Königsklasse gemeldet), Ian Maatsen, Lamare Bogarde und Marco Asensio (alle Bank) sind nicht in Villas Anfangsformation zu finden. Dafür beordert Unai Emery heute Axel Disasi, Tyrone Mings, Lucas Digne und Morgan Rogers von Beginn an auf den Platz.