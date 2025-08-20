DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Champions League
UEFA Champions League: FC Basel - FC Kopenhagen (20.08.2025)
FC Basel
21:00
FC Kopenhagen
Zum Fussball-Kalender
FC Basel
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Kopenhagen
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
UEFA Champions League
FC Basel - FC Kopenhagen
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Anthony
Taylor
England
Anstoss
Mittwoch
20. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Basel, Schweiz
St. Jakob-Park
Kapazität
37’994
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen