DE
FR
Abonnieren
FC Basel
FC Basel
21:00
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
Zum Fussball-Kalender
FC Basel
FC Basel
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

UEFA Champions League
FC Basel - FC Kopenhagen

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Anthony
Taylor
England
Anstoss
Mittwoch
20. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Basel, Schweiz
St. Jakob-Park
Kapazität
37’994
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen