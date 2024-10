Kurz zusammengefasst Barça kassierte Dämpfer gegen Osasuna

Flick sorgt in Barcelona für grosse Euphorie

Unter dem neuen Trainer Hansi Flick hat Barcelona einen überragenden Saisonstart hingelegt. Foto: Europa Press via Getty Images 1/6

Lucas Werder Reporter Fussball

Zu behaupten, dass sich Hansi Flick (59) beim FC Barcelona ganz gut eingelebt hat, wäre die grösste Untertreibung der noch jungen Saison. Sieben Siege hat der Deutsche in seinen ersten sieben Ligaspielen aneinandergereiht. Darunter ein 7:0 gegen Valladolid, ein 5:1 gegen Villarreal und ein 4:1 gegen Vizemeister Girona.

Allein aufgrund der Auftritte seines Teams könnte der Eindruck entstehen, Flick stehe schon seit Jahren an der Seitenlinie der Katalanen. Und so scheint es sich auch für ihn selbst anzufühlen. «Es ist schon ganz ungewohnt, wieder einmal eine Frage auf Deutsch gestellt zu bekommen», erklärt der Württemberger an der Pressekonferenz am Montag.

Barcelona-Präsident ist schon verliebt

Der Xavi-Nachfolger hat Barcelona nach einer schwierigen Saison wiederbelebt. Die katalanische Zeitung «Sport» schrieb vor zwei Wochen gar von «einer Revolution» und erklärte, dass sich Barça-Präsident Joan Laporta (62) bereits in seinen neuen Trainer «verliebt» habe. «Flick sucht keine Ausreden. Er begnügt sich mit dem, was er hat», sagt der Klubboss selbst.

Doch nach dem fulminanten Start muss Flick am vergangenen Wochenende überraschend einen Dämpfer hinnehmen. Auswärts in Osasuna verlieren die Katalanen gleich mit 2:4. Ist die Flick-Magie ausgerechnet vor dem Champions-League-Duell gegen YB plötzlich verflogen?

«Es macht in der Vorbereitung schon einen Unterschied, ob du das letzte Spiel gewonnen oder verloren hast», sagt Flick. Seine Mannschaft verfüge aber über eine derart gute Mentalität, dass sie das problemlos wegstecken könne. Ganz ohne Druck wird Barcelona gegen YB aber nicht aufspielen können.

2:47 YB-Stimmen vor CL-Kracher: Mit diesem Barça-Star würde Itten gerne Trikot tauschen

Flick warnt vor YB

Das erste Spiel der Königsklasse ging auch aufgrund eines frühen Platzverweises mit 1:2 gegen Monaco verloren. Und nach YB wartet als nächster Gegner Flicks Ex-Klub Bayern München. Ein Sieg gegen den Tabellenvorletzten aus der Schweiz ist darum mehr als nur Pflicht. Alles andere käme einer Blamage gleich.

Doch Magier Flick hebt den Mahnfinger. «Gegen Aston Villa hat man gesehen, wie gefährlich YB im Umschaltspiel ist. Da müssen wir aufpassen», so der Barcelona-Trainer. Die Berner hätten eine junge Mannschaft, die aber sehr gut agiere. «Und die berechtigt in der Champions League spielt.»

Trotzdem gilt für Flick: Sollte die Partie gegen YB in die Hose gehen, wird sich der Magier zum ersten Mal in seiner Amtszeit unangenehmen Fragen stellen müssen. Und dieses Mal nur auf Spanisch.

24:53 Fringer sieht Berner in Krise: «Bei YB liegen die Probleme tiefer als beim FCB»

