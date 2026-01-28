Am Mittwochabend wird die Ligaphase der Champions League mit einem Monster-Spieltag abgeschlossen. Was du vor der letzten Runde wissen musst – und wie viel Geld in der K.o.-Phase danach winkt.

Darum gehts Champions-League-Final findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt

Uefa zahlt in der Champions League 2,467 Mrd. Euro Preisgeld für Saison 25/26 aus



Wie es nach der Ligaphase weitergeht – und die Playoffs gelost werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Blick Sportdesk

D ie Ausgangslage

Welche Teams sind bereits weiter? Für wen geht es um nichts mehr – und wer hat nur noch Aussenseiterchancen? Die Ausgangslage vor den letzten 18 Spielen bietet für die meisten der 36 Teams in der Champions League viel Spannung. Die wichtigsten sportlichen Fragen vor dem Showdown am Mittwochabend haben wir hier behandelt.

Welche Kriterien bei Punktegleichstand entscheiden

Stehen zwei oder mehr Teams nach dem Ende der Ligaphase mit der gleichen Anzahl Punkte da, gelten folgende Kriterien in absteigender Reihenfolge:

bessere Tordifferenz

grössere Anzahl erzielter Tore

grössere Anzahl erzielter Auswärtstore

grössere Anzahl Siege

grössere Anzahl Auswärtssiege

grössere Anzahl Punkte aller Ligagegner

bessere Gesamttordifferenz der Ligagegner

grössere Anzahl erzielter Tore der Ligagegner

geringere Anzahl an Strafpunkten

höherer Vereinskoeffizient

Wer qualifiziert sich für die K.-o.-Phase?

Die ersten acht Teams der Tabelle qualifizieren sich direkt für den Achtelfinal (ab 10. März). Die auf den Plätzen 9 bis 24 klassierten Mannschaften bestreiten die Playoff-Runde respektive die Sechzehntelfinals (ab 17. Februar). Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden aus – für sie ist die Europacup-Saison beendet.

Magische Champions-League-Nacht bei Blick 18 Spiele in der Königsklasse – bei Blick sitzt du in der ersten Reihe. Nutze die Follow-My-Team-Funktion, um den besten Service zu erhalten, und hole dir die Spiele deines Champions-League-Teams live auf den Handy-Screen. Mit der Funktion erhältst du personalisierte Inhalte und verpasst kein Tor und keine Story mehr. Darüber hinaus bietet dir Blick an dem Mega-Abend der Champions League einen Konferenzticker, in dem du allen Spielen gleichzeitig folgen kannst. 18 Spiele in der Königsklasse – bei Blick sitzt du in der ersten Reihe. Nutze die Follow-My-Team-Funktion, um den besten Service zu erhalten, und hole dir die Spiele deines Champions-League-Teams live auf den Handy-Screen. Mit der Funktion erhältst du personalisierte Inhalte und verpasst kein Tor und keine Story mehr. Darüber hinaus bietet dir Blick an dem Mega-Abend der Champions League einen Konferenzticker, in dem du allen Spielen gleichzeitig folgen kannst. Hier deinen Teams folgen

Wie geht es weiter?

Am kommenden Freitag werden die Playoff-Duelle in Nyon (VD) ausgelost. Die Teams werden dabei aufgrund ihrer Platzierung in der Ligaphase in gesetzte und ungesetzte Paare eingeteilt. Beispiel: Die Teams auf den Plätzen 9 und 10 bilden ein Paar und können in der Auslosung nur auf die Plätze 23 oder 24 treffen. Die Plätze 11 und 12 wiederum treffen ausschliesslich auf die Teams der Ränge 21 oder 22 usw.

Wo findet der Final statt?

Der Champions-League-Final findet am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt. Der Europa-League-Final wird am 20. Mai im Beşiktaş Park in Istanbul ausgetragen, der Conference-League-Final am 27. Mai in Leipzig.

Diese Prämien winken jetzt

Insgesamt schüttet die Uefa in der Saison 2025/26 3,317 Milliarden Euro an die teilnehmenden Klubs aus: 2,467 Milliarden in der Champions League inklusive Superpokal, 565 Millionen in der Europa League und 285 Millionen in der Conference League.

Klubs, die sich für die Ligaphase der Champions League qualifizieren, erhalten eine Startprämie von 18,62 Millionen Euro. In der Ligaphase gibt es 2,1 Millionen Euro pro Sieg und 700'000 Euro pro Remis. Zusätzlich werden leistungsbezogene Prämien für die Endplatzierung ausgeschüttet: Der Erstplatzierte erhält rund zehn Millionen Euro, der Letztplatzierte mindestens 275'000 Euro.

Ab der K.-o.-Phase gelten folgende Prämien:

1 Mio. Euro für das Erreichen der Playoffs

11 Mio. Euro für das Erreichen des Achtelfinals

12,5 Mio. Euro für das Erreichen des Viertelfinals

15 Mio. Euro für das Erreichen des Halbfinals

18,5 Mio. Euro für das Erreichen des Finals

Der Sieger erhält zusätzlich 6,5 Millionen Euro.