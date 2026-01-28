DE
Heisse Champions League
Modus, Prämie, Final – alles was du wissen musst

Am Mittwochabend wird die Ligaphase der Champions League mit einem Monster-Spieltag abgeschlossen. Was du vor der letzten Runde wissen musst – und wie viel Geld in der K.o.-Phase danach winkt.
Publiziert: 11:02 Uhr
Die Uefa zahlt insgesamt 2,467 Mrd. an die Teams in der Champions League aus.
Darum gehts

  • Champions-League-Final findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt
  • Uefa zahlt in der Champions League 2,467 Mrd. Euro Preisgeld für Saison 25/26 aus
  • Wie es nach der Ligaphase weitergeht – und die Playoffs gelost werden
Blick Sportdesk

D ie Ausgangslage

Welche Teams sind bereits weiter? Für wen geht es um nichts mehr – und wer hat nur noch Aussenseiterchancen? Die Ausgangslage vor den letzten 18 Spielen bietet für die meisten der 36 Teams in der Champions League viel Spannung. Die wichtigsten sportlichen Fragen vor dem Showdown am Mittwochabend haben wir hier behandelt.

Welche Kriterien bei Punktegleichstand entscheiden

Stehen zwei oder mehr Teams nach dem Ende der Ligaphase mit der gleichen Anzahl Punkte da, gelten folgende Kriterien in absteigender Reihenfolge:

  • bessere Tordifferenz
  • grössere Anzahl erzielter Tore
  • grössere Anzahl erzielter Auswärtstore
  • grössere Anzahl Siege
  • grössere Anzahl Auswärtssiege
  • grössere Anzahl Punkte aller Ligagegner
  • bessere Gesamttordifferenz der Ligagegner
  • grössere Anzahl erzielter Tore der Ligagegner
  • geringere Anzahl an Strafpunkten
  • höherer Vereinskoeffizient

Wer qualifiziert sich für die K.-o.-Phase?

Die ersten acht Teams der Tabelle qualifizieren sich direkt für den Achtelfinal (ab 10. März). Die auf den Plätzen 9 bis 24 klassierten Mannschaften bestreiten die Playoff-Runde respektive die Sechzehntelfinals (ab 17. Februar). Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden aus – für sie ist die Europacup-Saison beendet.

Wie geht es weiter?

Am kommenden Freitag werden die Playoff-Duelle in Nyon (VD) ausgelost. Die Teams werden dabei aufgrund ihrer Platzierung in der Ligaphase in gesetzte und ungesetzte Paare eingeteilt. Beispiel: Die Teams auf den Plätzen 9 und 10 bilden ein Paar und können in der Auslosung nur auf die Plätze 23 oder 24 treffen. Die Plätze 11 und 12 wiederum treffen ausschliesslich auf die Teams der Ränge 21 oder 22 usw.

Wo findet der Final statt?

Der Champions-League-Final findet am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt. Der Europa-League-Final wird am 20. Mai im Beşiktaş Park in Istanbul ausgetragen, der Conference-League-Final am 27. Mai in Leipzig.

Diese Prämien winken jetzt

Insgesamt schüttet die Uefa in der Saison 2025/26 3,317 Milliarden Euro an die teilnehmenden Klubs aus: 2,467 Milliarden in der Champions League inklusive Superpokal, 565 Millionen in der Europa League und 285 Millionen in der Conference League.

Klubs, die sich für die Ligaphase der Champions League qualifizieren, erhalten eine Startprämie von 18,62 Millionen Euro. In der Ligaphase gibt es 2,1 Millionen Euro pro Sieg und 700'000 Euro pro Remis. Zusätzlich werden leistungsbezogene Prämien für die Endplatzierung ausgeschüttet: Der Erstplatzierte erhält rund zehn Millionen Euro, der Letztplatzierte mindestens 275'000 Euro.

Ab der K.-o.-Phase gelten folgende Prämien:

  • 1 Mio. Euro für das Erreichen der Playoffs

  • 11 Mio. Euro für das Erreichen des Achtelfinals

  • 12,5 Mio. Euro für das Erreichen des Viertelfinals

  • 15 Mio. Euro für das Erreichen des Halbfinals

  • 18,5 Mio. Euro für das Erreichen des Finals

Der Sieger erhält zusätzlich 6,5 Millionen Euro.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern München
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United
Newcastle United
7
10
13
8
Chelsea FC
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelona
FC Barcelona
7
5
13
10
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
7
5
13
11
Manchester City
Manchester City
7
4
13
12
Atletico Madrid
Atletico Madrid
7
3
13
13
Atalanta BC
Atalanta BC
7
1
13
14
Inter Mailand
Inter Mailand
7
6
12
15
Juventus Turin
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
7
-5
8
25
SSC Neapel
SSC Neapel
7
-5
8
26
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
7
-6
8
27
FC Brügge
FC Brügge
7
-5
7
28
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
7
-2
6
29
SL Benfica
SL Benfica
7
-4
6
30
Pafos FC
Pafos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
7
-9
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
7
-11
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
