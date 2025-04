Rückschlag vor Barça-Kracher Saison-Aus für Dortmund-Star

Borussia Dortmund spielt in der Champions League noch um den Titel. Und in der Bundesliga will man unbedingt noch dafür sorgen, auch in der nächsten Saison in der Königsklasse dabei zu sein. Auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck kann der BVB dabei nicht mehr zählen.

Publiziert: 17:22 Uhr | Aktualisiert: 17:23 Uhr