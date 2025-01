Last-Minute-Drama in Lissabon Benfica kriegt Penalty nicht, Sekunden später trifft Barça

Am Dienstag haben sich Benfica Lissabon und der FC Barcelona im Estadio da Luz ein denkwürdiges Spiel geliefert. In einem Torspektakel gewinnen die Katalanen mit 5:4. Die Entscheidung fällt erst in allerletzter Sekunde, nach einer heiklen Szene im Barça-Strafraum.