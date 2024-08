Berat Djimsiti erlebt einen Sommer voller Highlights: Europa-League-Sieg mit Atalanta, EM-Teilnahme mit Albanien und nun das Supercup-Duell gegen Real Madrid. Der Zürcher Verteidiger hat ein Angebot aus Katar abgelehnt, um in Bergamo zu bleiben.

1/5 Berat Djimsiti steht vor einem weiteren Highlight.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Gewinn der Europa League mit Atalanta gegen das bis dato unbesiegte Bayer Leverkusen. EM-Teilnahme mit Albanien als Captain. Und am Mittwochabend nun der europäische Supercup gegen Champions-League-Sieger Real Madrid. Für Berat Djimsiti (31) reiht sich in diesem Sommer ein Highlight an das nächste.

Es muss ein Wahnsinnsgefühl für Djimsiti sein. Als er bei Atalanta vor acht Jahren unterschrieb, war der Klub noch in den hinteren Tabellenregionen zu Hause. Heute spielen die Bergamasken um europäische Trophäen. Ähnlich ist seine persönliche Entwicklung verlaufen. Damals war der Zürcher noch bei weitem kein international angesehener Verteidiger. Heute ist er das. Und jetzt kommt er zu seinem bislang grössten Spiel der Karriere gegen den grössten Klub: Real Madrid.

Katar kann warten

Dabei hätte es auch sein können, dass Djimsiti gegen Mbappé und Co. gar nicht mit von der Partie ist. Aus Katar lockte Al-Rayyan mit viel Geld. Das bestätigte Atalanta-Chef Luca Percassi (43) persönlich: «Das Interesse ist sehr real und konkret.» Percassi schilderte auch, wie er davon erfahren hat. «Berat kam auf uns zu, um uns auf sehr höfliche und respektvolle Weise aus erster Hand von diesem Interesse zu erzählen.»

Inzwischen hat sich das katarische Interesse gelegt. Nicht weil die Katarer ihn nicht mehr wollen, sondern weil Djimsiti abgesagt hat. Der zweifache Familienvater bevorzugt es, vorerst in Bergamo zu bleiben und seiner wunderbaren Geschichte in Norditalien ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.

Bald in den Top 10 der Rekordspieler

Nach seiner Unterschrift 2016 verbrachte Djimsiti die ersten zwei Jahre auf Leihbasis bei Avellino und Benevento im Süden des Landes. 2018 kehrte er zurück nach Bergamo, um nicht mehr fortzugehen. Heute gehört er zu den dienstältesten Spielern und ist im Kreis der Captains. 240 Partien hat er bereits absolviert. Kommen mindestens 20 Spiele hinzu, überholt er in der Liste der Rekordspieler seinen guten Freund Remo Freuler (32, 260 Spiele) und stösst in die Top 10 vor.

Bevor es so weit ist, will Djimsiti nur zu gerne eine weitere Trophäe in den Himmel stemmen. Zwar ist Atalanta gegen Real der Underdog. Doch das war schon im Europa-League-Final gegen Leverkusen der Fall. Die schwarz-blaue «Göttin», die aus der griechischen Mythologie stammt, das Logo Atalantas ziert und eine unterschätzte Jägerin war, ist für den nächsten Coup parat.