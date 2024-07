Sandro Schärer pfeift grösstes Spiel seiner Karriere

1/5 Sandro Schärer kommt zu seinem bislang wichtigsten Spiel seiner Karriere.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Nach der EM in Deutschland steht für Sandro Schärer (36) das nächste Highlight in diesem Sommer an. Der Schwyzer ist von der Uefa als Schiedsrichter für den Supercup zwischen Real Madrid und Atalanta in Warschau aufgeboten worden. Assistiert wird er mit Fedayi San von einem weiteren Schweizer. Das Refereeteam komplettieren die Deutschen Christian Dingert (Assistent) sowie Bastian Dankert (VAR).

Schärer gehört seit 2015 zu den Fifa-Schiedsrichtern. Ein erstes Mal auf einer grossen Fussballbühne vertreten, war er an der EM 2021. Damals noch als vierter Offizieller. Inzwischen hat er auch seine ersten Einsätze als Hauptschiedsrichter bei einem grossen Turnier hinter sich.

Ronaldo tobte an der EM gegen Schärer

An der EM in Deutschland leitete Schärer zwei Gruppenspiele, als erster Schweizer seit Massimo Busacca an der WM im Jahr 2010. In bester Erinnerung ist dabei das Spiel Portugal gegen Georgien, als Superstar Cristiano Ronaldo wegen einer zu Recht erhaltenen Verwarnung gegen unseren Referee tobte.

In der K.o-Runde kam Schärer dann nicht mehr zum Einsatz. Dafür erhält er nun den Supercup-Zuschlag. Auf Klubebene wird das Duell zwischen dem amtierenden Sieger der Champions League und dem Sieger der Europa League für ihn das bislang wichtigste Spiel seiner Karriere.

Europäisch hat Schärer bislang elf Champions-League- und 18 Europa-League-Partien gepfiffen. In der Schweiz steht er bei 160 Super-League-Partien.