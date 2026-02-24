DE
Heisse Playoff-Rückspiele
Schär-Team winkt Premiere – Inter hofft auf die Wende

In der Champions League stehen am Dienstag die ersten Playoff-Rückspiele an. Während Inter gegen das frühe Aus kämpft, muss Atlético gegen Brügge gewinnen. Zwei andere Teams können ihren Heimspielen entspannter entgegensehen – ein Überblick.
Publiziert: vor 10 Minuten
Ein Abend zum Vergessen: Vor einer Woche verliert Yann Sommers Inter das Champions-League-Spiel bei Bodö/Glimt.
Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Inter Mailand verlor mit 1:3 gegen Bodö/Glimt
  • Italienischen Teams droht Champions-League-Fiasko, alle Hinspiele teils klar verloren
  • Newcastle nach 6:1 gegen Karabach vor erstem Achtelfinal seit 23 Jahren
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Beginnt das italienische Fiasko in Mailand?

Es war eine weite Reise für Inter – und eine mit unschönem Ausgang: Vor einer Woche verloren die Nerazzurri mit Yann Sommer und Manuel Akanji das Hinspiel der Champions-League-Playoffs im Norden Norwegens bei Bodö/Glimt mit 1:3. Damit steigen die Mailänder mit einer überraschenden Hypothek ins Rückspiel im heimischen San Siro.

Ein so frühes Aus für den Vorjahresfinalisten? Eigentlich undenkbar, würde aber zu den derzeitigen Auftritten der Serie-A-Teams in der Champions League passen: Weil auch Bergamo und Juventus ihre Hinspiele teils deutlich verloren haben, droht das ganz grosse italienische Fiasko.

Immerhin: Die Form von Inter stimmt eigentlich. In der Meisterschaft resultierten zuletzt sechs Siege in Serie, wodurch das Polster an der Spitze der Serie A auf zehn Punkte angewachsen ist.

Folgt der nächste Heim-Ausrutscher von Atlético?

Neben Inter steht mit Atlético Madrid ein weiteres europäisches Top-Team vor einer heiklen Aufgabe. Das Team aus der spanischen Hauptstadt kam im Hinspiel gegen den belgischen Vertreter Brügge nicht über ein 3:3 hinaus, was für das Rückspiel viel Spannung verspricht – zumal die Simeone-Elf im heimischen Stadion nicht vor einem Ausrutscher gefeit ist, wie das 1:2 gegen Bodö/Glimt am letzten Spieltag der Ligaphase beweist. Ob sich dieses Szenario wiederholt und Atlético im europäischen Geschäft früh die Segel streichen muss?

Lässt Leverkusen noch etwas anbrennen?

Etwas entspannter kann Leverkusen seiner Aufgabe entgegensehen: Zwei Schick-Tore innert drei Minuten resultierten in einem 2:0-Auswärtssieg bei Olympiakos, womit der Achtelfinal-Einzug nahe scheint.

Dennoch will Trainer Kasper Hjulmand noch nichts von einer Vorentscheidung wissen: «Es ist eine gute Ausgangslage und ein gutes Ergebnis, aber es ist auch gefährlich, wenn man es auf die leichte Schulter nimmt. Wir nehmen das Spiel sehr ernst, denn es ist noch nicht vorbei.» Ein Blick auf das erste Direktduell der beiden Teams in dieser Champions-League-Saison dürfte ihm recht geben: Vor rund einem Monat setzte sich Olympiakos gegen Leverkusen in der Ligaphase schon einmal mit 2:0 durch – allerdings vor heimischem Anhang.

In Newcastle gibts so oder so eine Premiere

Bereits mit mindestens eineinhalb Beinen im Achtelfinal steht Newcastle: Die Nordengländer steigen nach dem 6:1-Sieg bei Karabach, zu dem Anthony Gordon gleich vier Tore beigetragen hat, mit einem satten Polster ins Rückspiel gegen das Team aus Aserbaidschan. Damit steht Newcastle vor einem historischen Erfolg: Erstmals seit 23 Jahren könnte das Team des nach wie vor verletzt fehlenden Fabian Schär auf höchster europäischer Ebene in die Runde der letzten 16 einziehen. Da diese damals noch in einer Gruppenphase ausgetragen wurde, winkt gar der erste Champions-League-Achtelfinal der Vereinsgeschichte.

Allerdings hätte auch ein Scheitern Newcastles historische Züge: Einen Fünftore-Vorsprung aus dem Hinspiel hat in der Champions-League-Geschichte noch kein Team verspielt. Und natürlich wäre Karabach das erste aserbaidschanische Team in einem Champions-League-Achtelfinal überhaupt.

Playoffs
Qualifikationsspiele
