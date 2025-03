Atlético Madrid scheitert erneut an Real Madrid in der Champions League. Trotz einer frühen Führung und starker Leistung reicht es nicht zum Sieg. Besonders der umstrittene VAR-Eingriff im Elfmeterschiessen sorgt für hitzige Diskussionen und viel Frust.

Wortgefecht mit Medien nach Out gegen Real

Darum gehts Atlético Madrid verliert gegen Real Madrid in der Champions League

Kontroverse VAR-Entscheidung im Elfmeterschiessen sorgt für Diskussionen

Joël Hahn Redaktor Sport

Atlético Madrid erlebt in der Champions League erneut eine bittere Nacht gegen den Stadtrivalen Real Madrid. Trotz einer leidenschaftlichen Vorstellung müssen sich die «Colchoneros» am Ende geschlagen geben.

Dabei beginnt die Partie perfekt für Atlético: Julián Álvarez (25) trifft bereits nach 27 Sekunden zur frühen Führung, und das Team von Diego Simeone (54) dominiert über weite Strecken das Spiel. Acht zu drei Torschüsse sowie eine deutlich entschlossenere und überzeugendere Mannschaftsleistung belegen die Stärke Atléticos. Doch all das reicht nicht, um Real Madrid zu bezwingen. Einmal mehr setzt sich am Ende das «weisse Ballett» durch und feiert den Einzug in die nächste Runde.

Besonders kontrovers wird eine Szene im Elfmeterschiessen diskutiert: Julián Álvarez trifft zunächst, doch der VAR greift ein, da er den Ball bei der Ausführung angeblich zweimal berührt hat. Auf der anschliessenden Pressekonferenz lässt ein sichtlich frustrierter Simeone seinem Ärger freien Lauf: «So etwas habe ich noch nie erlebt – dass der VAR in ein Elfmeterschiessen eingreift.»

Als ein Journalist ihn nach der strittigen Szene fragt, beginnt der Argentinier zu fuchteln und entgegnet sarkastisch: «An alle Anwesenden: Hebt die Hand, wenn ihr gesehen habt, dass Julián den Ball beim Elfmeter zweimal berührt hat. Na los! Und? Niemand hebt die Hand? Also nächste Frage.»

Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

Die hitzigen Diskussionen nach dem Spiel beschränken sich nicht nur auf die Pressekonferenz. Via X meldet sich Dani Ceballos (28) zu Wort und reagiert auf Simeones Aussagen. Der verletzte Mittelfeldspieler von Real Madrid kommentiert mit einer provokanten Handgeste und deutet so darauf hin, dass er mit dem Schiedsrichtergespann einverstanden sei – eine weitere Episode in der nie endenden Rivalität zwischen den beiden Clubs.