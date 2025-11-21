Uefa sperrt Bayern-Star für drei Spiele

Bayern München muss in der Champions League länger auf Luis Díaz verzichten. Die Uefa sperrt den Stürmer nach seiner Roten Karte gegen PSG für drei Spiele, entgegen der Erwartungen des Trainers und Sportdirektors.

Luis Díaz (l.) sah gegen PSG Rot – nun fehlt er den Bayern für die nächsten drei Champions-League-Partien. Foto: FRANCK FIFE

Darum gehts Bayern München: Luis Díaz für drei Champions-League-Spiele gesperrt

Trainer und Sportdirektor erwarteten ursprünglich nur eine Spielsperre

Díaz erhielt Rote Karte gegen PSG, nachdem er zwei Tore erzielt hatte

Bayern München muss in der Champions League länger als gedacht auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Die Uefa sperrt den Kolumbianer nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele. Trainer Vincent Kompany hat noch am Freitagvormittag erklärt, er gehe von einer Sperre für nur ein Spiel aus.

«Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist», hat Kompany gesagt und Zustimmung von Sportdirektor Christoph Freund erhalten: «Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.»

Wenig später verkündet die Uefa die Sperre für drei Begegnungen. Damit würde der 28-Jährige in den Spielen beim FC Arsenal (Mittwoch), gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) fehlen. Ob die Bayern Einspruch einlegen, steht noch nicht fest.

Díaz hatte gegen PSG nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für die Bayern erzielt.