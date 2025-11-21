DE
Entgegen Münchner Erwartungen
Uefa sperrt Bayern-Star für drei Spiele

Bayern München muss in der Champions League länger auf Luis Díaz verzichten. Die Uefa sperrt den Stürmer nach seiner Roten Karte gegen PSG für drei Spiele, entgegen der Erwartungen des Trainers und Sportdirektors.
Luis Díaz (l.) sah gegen PSG Rot – nun fehlt er den Bayern für die nächsten drei Champions-League-Partien.
Darum gehts

  • Bayern München: Luis Díaz für drei Champions-League-Spiele gesperrt
  • Trainer und Sportdirektor erwarteten ursprünglich nur eine Spielsperre
  • Díaz erhielt Rote Karte gegen PSG, nachdem er zwei Tore erzielt hatte
Bayern München muss in der Champions League länger als gedacht auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Die Uefa sperrt den Kolumbianer nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) für drei Spiele. Trainer Vincent Kompany hat noch am Freitagvormittag erklärt, er gehe von einer Sperre für nur ein Spiel aus.

«Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist», hat Kompany gesagt und Zustimmung von Sportdirektor Christoph Freund erhalten: «Meine Information ist auch: ein Spiel. Aber das wird noch kommuniziert.»

Wenig später verkündet die Uefa die Sperre für drei Begegnungen. Damit würde der 28-Jährige in den Spielen beim FC Arsenal (Mittwoch), gegen Sporting Lissabon (9. Dezember) und gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) fehlen. Ob die Bayern Einspruch einlegen, steht noch nicht fest.

Díaz hatte gegen PSG nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für die Bayern erzielt.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal FC
Arsenal FC
4
11
12
3
Inter Mailand
Inter Mailand
4
10
12
4
Manchester City
Manchester City
4
7
10
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
4
9
9
6
Newcastle United
Newcastle United
4
8
9
7
Real Madrid
Real Madrid
4
6
9
8
Liverpool FC
Liverpool FC
4
5
9
9
Galatasaray SK
Galatasaray SK
4
2
9
10
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
4
5
8
11
FC Barcelona
FC Barcelona
4
5
7
12
Chelsea FC
Chelsea FC
4
3
7
13
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
4
3
7
14
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
4
2
7
15
Qarabag FK
Qarabag FK
4
1
7
16
Atalanta BC
Atalanta BC
4
-2
7
17
Atletico Madrid
Atletico Madrid
4
1
6
18
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
4
2
5
19
AS Monaco
AS Monaco
4
-2
5
20
Pafos FC
Pafos FC
4
-3
5
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
4
-4
5
22
FC Brügge
FC Brügge
4
-2
4
23
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
4
-4
4
24
SSC Neapel
SSC Neapel
4
-5
4
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
4
1
3
26
Juventus Turin
Juventus Turin
4
-1
3
27
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
4
-5
3
28
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
4
-8
3
29
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
4
-3
2
30
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
4
-6
2
31
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
4
-7
2
32
Villarreal CF
Villarreal CF
4
-4
1
33
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
4
-8
1
34
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
4
-9
1
35
SL Benfica
SL Benfica
4
-6
0
36
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
4
-13
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Arsenal
Arsenal
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
Royale Union Saint-Gilloise
Royale Union Saint-Gilloise
