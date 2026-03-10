DE
FR
Abonnieren

Das grosse Champions-League-Quiz
Wie gut kennst du dich in der Königsklasse aus?

In der Champions League stehen die Achtelfinals an. Acht spannende Duelle, acht knifflige Fragen. Bist du bereit für die Königsklasse? Zeig uns, dass du ein echter Experte bist, und knacke jetzt unser Quiz!
Publiziert: vor 58 Minuten
Kommentieren
1/7
Pep Guardiola (l.) trifft mit ManCity auf Álvaro Arbeloas Real Madrid.
Foto: Getty Images
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Teste jetzt dein Wissen und finde heraus, ob du ein Königsklassen-Experte bist. Auf dich warten acht knifflige Fragen – hier gehts zum Quiz.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Manchester City
Manchester City
Chelsea
Chelsea
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Arsenal
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Bayern München
FC Bayern München
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Real Madrid
Real Madrid
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Newcastle United
Newcastle United
Liverpool
Liverpool
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Manchester City
        Manchester City
        Chelsea
        Chelsea
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Arsenal
        Arsenal
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        Real Madrid
        Real Madrid
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Newcastle United
        Newcastle United
        Liverpool
        Liverpool
        Champions League
        Champions League