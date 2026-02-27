DE
FR
Abonnieren
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Champions-League-Auslosung
Real Madrid und City treffen erneut aufeinander!

Die Auslosung der Champions League hat für Real Madrid ein Hammerlos ergeben: Die Königlichen treffen wie schon in der Ligaphase auf Manchester City. Titelverteidiger PSG bekommt es derweil mit Chelsea zu tun – und Bayern kommt um ein Bundesliga-internes Duell herum.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Kommentieren
Das Ziel aller Klubs: Die Champions-League-Trophäe. Dazu muss aber zuerst die Hürde Achtelfinal gemeistert werden.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein Schweizer ist dann doch zugegen, als am Freitagmittag in Nyon die Achtelfinal-Duelle in der Champions League augelost werden: Ivan Rakitic, ehemaliger kroatischer Nationalspieler mit Schweizer Pass, amtet als Losfee. Und bewirkt damit bereits im Achtelfinal ein Aufeinandertreffen zweiter europäischer Fussball-Grössen: Real Madrid bekommt es in der nächsten Runde mit Manchester City zu tun. Es ist das zweite Duell der beiden Teams in dieser Champions-League-Kampagne, nachdem ManCity Real in der Ligaphase mit 2:1 besiegt hat.

Etwas mehr Glück hat Real-Dauerrivale Barcelona: Die Katalanen gehen einem ebenfalls möglichen Kracher gegen Titelverteidiger PSG aus dem Weg und trifft stattdessen auf Fabian Schärs Newcastle. Aufatmen können auch die deutschen Fussballfans, welche schon im Achtelfinal ein Direktduell der beiden letzten verbliebenen Bundesliga-Vertreter befürchtet haben. Bayern (gegen BVB-Schreck Atalanta) und Leverkusen (gegen Ligaphasen-Sieger Arsenal) werden aber verschiedenen Pfaden zugelost.

Alle Duelle der Champions-League-Achtelfinals im Überblick (das zweitgenannte Team geniesst im Rückspiel Heimrecht):

PSG – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Manchester City
Atalanta Bergamo – Bayern München
Newcastle – Barcelona
Atletico Madrid – Tottenham
Bodö/Glimt – Sporting Lissabon
Leverkusen – Arsenal

Die Hinspiele gehen am 10./11. März über die Bühne, die Rückspiele eine Woche später. Der genau Spielplan soll noch am Freitagabend von der Uefa kommuniziert werden.

vor 24 Minuten

Das sind die Achtelfinal-Duelle

PSG – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Manchester City
Atalanta Bergamo – Bayern München
Newcastle – Barcelona
Atletico Madrid – Tottenham
Bodö/Glimt – Sporting Lissabon
Leverkusen – Arsenal

Die zweitgenannten, gesetzten Teams geniessen in Rückspielen jeweils Heimrecht. Diese finden am 17./18. März statt, eine Woche nach den Hinspielen am 10./11. März. Der genaue Spielplan soll am Freitagabend bekanntgegeben werden.

vor 18 Minuten

Die Auslosung ist zu Ende

Das war eine kurze Sache: Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals ist abgeschlossen. Um 13 Uhr geht es in Nyon weiter, wenn die besten 16 Teams der Europa League ihren nächsten Gegner erfahren.

vor 27 Minuten

Der Weg in den Final wird heute vorgegeben

Heute werden nicht nur die Achtelfinals ausgelost, sondern auch bestimmt, auf welche Seite des Tableaus die gesetzten Teams zugeteilt werden. So wird auch der Weg in den Final determiniert – eine weitere Auslosung findet in dieser Saison nicht mehr statt.

vor 30 Minuten

Giorgio Marchetti betritt die Bühne

An Auslosungen von Uefa-Wettbewerben ist er ein bekanntes Gesicht: Giorgio Marchetti, stellvertretender Generalsekretär der Uefa, wird auch heute durch die Ziehungen führen. Unterstützung erhält er dabei von Ivan Rakitic, Champions-League-Sieger von 2015 mit Barcelona. Der ehemalige kroatische Nationalspieler, der auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, outet sich beim einführenden Gespräch als Fan des neuen Formats mit der Ligaphase.

vor 36 Minuten

In Nyon ist alles bereit

Erstmals geht der Blick ins Haus des europäischen Fussballs von Nyon, wo die Kugeln mit den 16 verbliebenen in der Champions-League-Teams für die Ziehung bereit liegen. Diese werden zunächst der Reihe nach vorgestellt.

10:40 Uhr

Auf PSG wartet Top-Gegner

Vieles ist vor der Auslosung schon durch den Ausgang der Ligaphase der Champions League determiniert. So etwa kann Spitzenreiter Arsenal nur auf Atalanta Bergamo oder Leverkusen treffen, die die Vorrunde auf den Rängen 15 und 16 abgeschlossen haben. Ein hartes Los wartet auf Titelverteidiger PSG, das es entweder mit Barcelona oder Chelsea zu tun bekommt. Real Madrid könnte derweil bereits im Achtelfinal auf Manchester City treffen.

Möglich sind auch Duelle zwischen zwei Teams aus dem gleichen Land, etwa eine Begegnung zwischen Bayern und Leverkusen oder Liverpool und Tottenham.

10:29 Uhr

Zu welchen Duellen kommt es im Champions-League-Achtelfinal?

Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals. Ab 12 Uhr werden am Uefa-Sitz in Nyon die Kugeln für die Königsklasse gezogen. Anschliessend folgen auch die Auslosungen der Achtelfinals in der Europa League (13 Uhr) und der Conference League (14 Uhr) – alle ohne Schweizer Beteiligung. Hier im Ticker bist du bei allen Ziehungen live mit dabei.

Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
FC Bayern München
FC Bayern München
Manchester City
Manchester City
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United
Liverpool
Liverpool
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Real Madrid
Real Madrid
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Chelsea
Chelsea
Arsenal
Arsenal
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
FC Barcelona
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        Galatasaray Istanbul
        Galatasaray Istanbul
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Manchester City
        Manchester City
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Newcastle United
        Newcastle United
        Liverpool
        Liverpool
        Atalanta Bergamo
        Atalanta Bergamo
        Sporting Lissabon
        Sporting Lissabon
        Real Madrid
        Real Madrid
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Chelsea
        Chelsea
        Arsenal
        Arsenal
        Bodö/Glimt
        Bodö/Glimt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Champions League
        Champions League