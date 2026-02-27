Die Auslosung der Champions League hat für Real Madrid ein Hammerlos ergeben: Die Königlichen treffen wie schon in der Ligaphase auf Manchester City. Titelverteidiger PSG bekommt es derweil mit Chelsea zu tun – und Bayern kommt um ein Bundesliga-internes Duell herum.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ein Schweizer ist dann doch zugegen, als am Freitagmittag in Nyon die Achtelfinal-Duelle in der Champions League augelost werden: Ivan Rakitic, ehemaliger kroatischer Nationalspieler mit Schweizer Pass, amtet als Losfee. Und bewirkt damit bereits im Achtelfinal ein Aufeinandertreffen zweiter europäischer Fussball-Grössen: Real Madrid bekommt es in der nächsten Runde mit Manchester City zu tun. Es ist das zweite Duell der beiden Teams in dieser Champions-League-Kampagne, nachdem ManCity Real in der Ligaphase mit 2:1 besiegt hat.

Etwas mehr Glück hat Real-Dauerrivale Barcelona: Die Katalanen gehen einem ebenfalls möglichen Kracher gegen Titelverteidiger PSG aus dem Weg und trifft stattdessen auf Fabian Schärs Newcastle. Aufatmen können auch die deutschen Fussballfans, welche schon im Achtelfinal ein Direktduell der beiden letzten verbliebenen Bundesliga-Vertreter befürchtet haben. Bayern (gegen BVB-Schreck Atalanta) und Leverkusen (gegen Ligaphasen-Sieger Arsenal) werden aber verschiedenen Pfaden zugelost.

Alle Duelle der Champions-League-Achtelfinals im Überblick (das zweitgenannte Team geniesst im Rückspiel Heimrecht):

PSG – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta Bergamo – Bayern München

Newcastle – Barcelona

Atletico Madrid – Tottenham

Bodö/Glimt – Sporting Lissabon

Leverkusen – Arsenal

Die Hinspiele gehen am 10./11. März über die Bühne, die Rückspiele eine Woche später. Der genau Spielplan soll noch am Freitagabend von der Uefa kommuniziert werden.

Die zweitgenannten, gesetzten Teams geniessen in Rückspielen jeweils Heimrecht. Diese finden am 17./18. März statt, eine Woche nach den Hinspielen am 10./11. März. Der genaue Spielplan soll am Freitagabend bekanntgegeben werden. Die Auslosung ist zu Ende Das war eine kurze Sache: Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals ist abgeschlossen. Um 13 Uhr geht es in Nyon weiter, wenn die besten 16 Teams der Europa League ihren nächsten Gegner erfahren. Der Weg in den Final wird heute vorgegeben Heute werden nicht nur die Achtelfinals ausgelost, sondern auch bestimmt, auf welche Seite des Tableaus die gesetzten Teams zugeteilt werden. So wird auch der Weg in den Final determiniert – eine weitere Auslosung findet in dieser Saison nicht mehr statt. Giorgio Marchetti betritt die Bühne An Auslosungen von Uefa-Wettbewerben ist er ein bekanntes Gesicht: Giorgio Marchetti, stellvertretender Generalsekretär der Uefa, wird auch heute durch die Ziehungen führen. Unterstützung erhält er dabei von Ivan Rakitic, Champions-League-Sieger von 2015 mit Barcelona. Der ehemalige kroatische Nationalspieler, der auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, outet sich beim einführenden Gespräch als Fan des neuen Formats mit der Ligaphase. In Nyon ist alles bereit Erstmals geht der Blick ins Haus des europäischen Fussballs von Nyon, wo die Kugeln mit den 16 verbliebenen in der Champions-League-Teams für die Ziehung bereit liegen. Diese werden zunächst der Reihe nach vorgestellt. Auf PSG wartet Top-Gegner Vieles ist vor der Auslosung schon durch den Ausgang der Ligaphase der Champions League determiniert. So etwa kann Spitzenreiter Arsenal nur auf Atalanta Bergamo oder Leverkusen treffen, die die Vorrunde auf den Rängen 15 und 16 abgeschlossen haben. Ein hartes Los wartet auf Titelverteidiger PSG, das es entweder mit Barcelona oder Chelsea zu tun bekommt. Real Madrid könnte derweil bereits im Achtelfinal auf Manchester City treffen. Möglich sind auch Duelle zwischen zwei Teams aus dem gleichen Land, etwa eine Begegnung zwischen Bayern und Leverkusen oder Liverpool und Tottenham. Zu welchen Duellen kommt es im Champions-League-Achtelfinal? Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals. Ab 12 Uhr werden am Uefa-Sitz in Nyon die Kugeln für die Königsklasse gezogen. Anschliessend folgen auch die Auslosungen der Achtelfinals in der Europa League (13 Uhr) und der Conference League (14 Uhr) – alle ohne Schweizer Beteiligung. Hier im Ticker bist du bei allen Ziehungen live mit dabei.