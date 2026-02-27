Ein Schweizer ist dann doch zugegen, als am Freitagmittag in Nyon die Achtelfinal-Duelle in der Champions League augelost werden: Ivan Rakitic, ehemaliger kroatischer Nationalspieler mit Schweizer Pass, amtet als Losfee. Und bewirkt damit bereits im Achtelfinal ein Aufeinandertreffen zweiter europäischer Fussball-Grössen: Real Madrid bekommt es in der nächsten Runde mit Manchester City zu tun. Es ist das zweite Duell der beiden Teams in dieser Champions-League-Kampagne, nachdem ManCity Real in der Ligaphase mit 2:1 besiegt hat.
Etwas mehr Glück hat Real-Dauerrivale Barcelona: Die Katalanen gehen einem ebenfalls möglichen Kracher gegen Titelverteidiger PSG aus dem Weg und trifft stattdessen auf Fabian Schärs Newcastle. Aufatmen können auch die deutschen Fussballfans, welche schon im Achtelfinal ein Direktduell der beiden letzten verbliebenen Bundesliga-Vertreter befürchtet haben. Bayern (gegen BVB-Schreck Atalanta) und Leverkusen (gegen Ligaphasen-Sieger Arsenal) werden aber verschiedenen Pfaden zugelost.
Alle Duelle der Champions-League-Achtelfinals im Überblick (das zweitgenannte Team geniesst im Rückspiel Heimrecht):
PSG – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Manchester City
Atalanta Bergamo – Bayern München
Newcastle – Barcelona
Atletico Madrid – Tottenham
Bodö/Glimt – Sporting Lissabon
Leverkusen – Arsenal
Die Hinspiele gehen am 10./11. März über die Bühne, die Rückspiele eine Woche später. Der genau Spielplan soll noch am Freitagabend von der Uefa kommuniziert werden.
Die zweitgenannten, gesetzten Teams geniessen in Rückspielen jeweils Heimrecht. Diese finden am 17./18. März statt, eine Woche nach den Hinspielen am 10./11. März. Der genaue Spielplan soll am Freitagabend bekanntgegeben werden.
Die Auslosung ist zu Ende
Das war eine kurze Sache: Die Auslosung der Champions-League-Achtelfinals ist abgeschlossen. Um 13 Uhr geht es in Nyon weiter, wenn die besten 16 Teams der Europa League ihren nächsten Gegner erfahren.
Der Weg in den Final wird heute vorgegeben
Heute werden nicht nur die Achtelfinals ausgelost, sondern auch bestimmt, auf welche Seite des Tableaus die gesetzten Teams zugeteilt werden. So wird auch der Weg in den Final determiniert – eine weitere Auslosung findet in dieser Saison nicht mehr statt.
Giorgio Marchetti betritt die Bühne
An Auslosungen von Uefa-Wettbewerben ist er ein bekanntes Gesicht: Giorgio Marchetti, stellvertretender Generalsekretär der Uefa, wird auch heute durch die Ziehungen führen. Unterstützung erhält er dabei von Ivan Rakitic, Champions-League-Sieger von 2015 mit Barcelona. Der ehemalige kroatische Nationalspieler, der auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, outet sich beim einführenden Gespräch als Fan des neuen Formats mit der Ligaphase.
In Nyon ist alles bereit
Erstmals geht der Blick ins Haus des europäischen Fussballs von Nyon, wo die Kugeln mit den 16 verbliebenen in der Champions-League-Teams für die Ziehung bereit liegen. Diese werden zunächst der Reihe nach vorgestellt.
Auf PSG wartet Top-Gegner
Vieles ist vor der Auslosung schon durch den Ausgang der Ligaphase der Champions League determiniert. So etwa kann Spitzenreiter Arsenal nur auf Atalanta Bergamo oder Leverkusen treffen, die die Vorrunde auf den Rängen 15 und 16 abgeschlossen haben. Ein hartes Los wartet auf Titelverteidiger PSG, das es entweder mit Barcelona oder Chelsea zu tun bekommt. Real Madrid könnte derweil bereits im Achtelfinal auf Manchester City treffen.
Möglich sind auch Duelle zwischen zwei Teams aus dem gleichen Land, etwa eine Begegnung zwischen Bayern und Leverkusen oder Liverpool und Tottenham.
Zu welchen Duellen kommt es im Champions-League-Achtelfinal?
Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der Champions-League-Achtelfinals. Ab 12 Uhr werden am Uefa-Sitz in Nyon die Kugeln für die Königsklasse gezogen. Anschliessend folgen auch die Auslosungen der Achtelfinals in der Europa League (13 Uhr) und der Conference League (14 Uhr) – alle ohne Schweizer Beteiligung. Hier im Ticker bist du bei allen Ziehungen live mit dabei.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1