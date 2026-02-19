DE
Champions-League-Playoffs
Kann Inter zuhause die Bodö-Blamage verhindern?

Die Hinspiele der Playoffs in der Champions League sind durch. Inter Mailand kassierte bei Bodö/Glimt eine empfindliche Niederlage und muss zuhause eine 1:3-Hypothek aufholen. Gelingt das? Stimm jetzt ab!
Publiziert: 10:22 Uhr
|
Aktualisiert: 10:35 Uhr
1/5
Yann Sommer kassiert in Bodö gleich drei Gegentore.
Foto: Inter via Getty Images

Yann Sommer, Manuel Akanji und ihre Teamkollegen von Inter Mailand reisten in den hohen Norden, um das Hinspiel in den Champions League Playoffs gegen Bodö/Glimt zu bestreiten. Für Sommer und Co. setzte es in Norwegen eine 1:3-Pleite ab, um die Blamage gegen den Klub aus dem 53'000-Einwohner-Städtchen abzuwenden, braucht Inter vor heimischen Publikum eine Aufholjagd.

Auch Liga-Konkurrent Juventus Turin kassierte bei Galatasaray Istanbul eine 2:5-Pleite. Um den totalen Exodus von italienischen Teams zu verhindern, muss die Alte Dame eine Schippe drauflegen. Denn auch Atalanta Bergamo, der dritte verbleibende Serie-A-Vertreter, hat sich im Hinspiel gegn Borussia Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand eingehandelt.

Klick dich durch die Votings und stimme jetzt ab, welche Mannschaften deiner Meinung nach, in den Achtelfinal einziehen werden.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
In diesem Artikel erwähnt
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Galatasaray Istanbul
Galatasaray Istanbul
Juventus Turin
Juventus Turin
AS Monaco
AS Monaco
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Inter Mailand
Inter Mailand
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Brügge
FC Brügge
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FK Karabach Agdam
FK Karabach Agdam
Newcastle United
Newcastle United
Benfica Lissabon
Benfica Lissabon
Real Madrid
Real Madrid
Serie A
Serie A
Champions League
Champions League
