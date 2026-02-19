Die Hinspiele der Playoffs in der Champions League sind durch. Inter Mailand kassierte bei Bodö/Glimt eine empfindliche Niederlage und muss zuhause eine 1:3-Hypothek aufholen. Gelingt das? Stimm jetzt ab!

Yann Sommer, Manuel Akanji und ihre Teamkollegen von Inter Mailand reisten in den hohen Norden, um das Hinspiel in den Champions League Playoffs gegen Bodö/Glimt zu bestreiten. Für Sommer und Co. setzte es in Norwegen eine 1:3-Pleite ab, um die Blamage gegen den Klub aus dem 53'000-Einwohner-Städtchen abzuwenden, braucht Inter vor heimischen Publikum eine Aufholjagd.

Auch Liga-Konkurrent Juventus Turin kassierte bei Galatasaray Istanbul eine 2:5-Pleite. Um den totalen Exodus von italienischen Teams zu verhindern, muss die Alte Dame eine Schippe drauflegen. Denn auch Atalanta Bergamo, der dritte verbleibende Serie-A-Vertreter, hat sich im Hinspiel gegn Borussia Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand eingehandelt.

Klick dich durch die Votings und stimme jetzt ab, welche Mannschaften deiner Meinung nach, in den Achtelfinal einziehen werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos