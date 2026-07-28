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Champions League
Champions League: Für dieses Foul sieht Marco Bürki Rot
2:0-Führung hergegeben
Für dieses Foul fliegt Thun-Captain Bürki vom Platz
Thun-Captain Marco Bürki fliegt in der 67. Minute vom Platz. Nach einem Pressing von Zagreb bleibt dem Verteidiger nur das Foul.
Publiziert: 28.07.2026 um vor 28 Minuten
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