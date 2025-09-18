DE
Nach Bayern-Sieg gegen Chelsea
Goalie Neuer erreicht besondere Meilensteine

Manuel Neuer ist neu der älteste Spieler des FC Bayern in der Champions League, zugleich feierte er seinen 100. Sieg in diesem Wettbewerb. Damit gehört er zu einem exklusiven Kreis von Fussballlegenden.
Publiziert: 10:47 Uhr
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Manuel Neuer ist neu der älteste Bayern-Spieler in der Champions League.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Manuel Neuer ist ältester Champions-League-Spieler des FC Bayern
  • Neuer erreichte mit 100 Siegen einen exklusiven Champions-League-Rekord
  • Mit 39 Jahren und 174 Tagen übertraf er Lothar Matthäus
Über seine neueste Bestmarke wollte sich Manuel Neuer (39) nicht wirklich freuen. Ob es denn ein «schöner» Rekord sei, jetzt der älteste Spieler des FC Bayern mit einem Einsatz in der Champions League zu sein, wurde der langjährige Nationaltorhüter nach dem 3:1 gegen Chelsea gefragt. «Das weiss ich jetzt nicht», antwortete Neuer mit einem Schmunzeln: «Ich hoffe, ich sehe nicht so alt aus.»

Mit 39 Jahren und 174 Tagen hatte Neuer zum Auftakt der neuen Königsklassen-Saison Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus abgelöst. «Also Lothar sieht ja nicht alt aus», schob der Münchner Captain hinterher: «Ich versuche, noch frisch zu wirken.»

100. Sieg in der Champions League

Dass Neuer jedoch längst Legendenstatus erreicht hat, verdeutlicht eine weitere Marke. Gegen Klub-Weltmeister Chelsea feierte Neuer seinen 100. Sieg in der Champions League – und stieg damit in einen elitären Kreis auf: Nach Cristiano Ronaldo (115 Siege), seinem langjährigen Bayern-Mitspieler Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) ist Neuer der erst vierte Spieler, der diese Marke erreicht.

«Es ist natürlich eine schöne Zahl», sagte der Bayern-Keeper am DAZN-Mikrofon: «Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft geholt zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber.» Diese Anzahl an Siegen sei «Wahnsinn», ergänzte Trainer Vincent Kompany – und lobte seinen Torwart in den höchsten Tönen. 

«Er bleibt für uns ein ganz gutes Beispiel», sagte der Belgier: «Er ist sehr demütig, aber auch ein grosses Vorbild für die Jungs. Wenn ich sage, dass die Jungs hart arbeiten und eine Gruppe sein müssen, ist es einfacher, wenn ein Manuel Neuer das als Vorbild zeigt. Wenn er das macht, müssen es alle machen.»

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
2
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
3
Bayern München
Bayern München
1
2
3
4
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
4
Inter Mailand
Inter Mailand
1
2
3
6
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
7
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
8
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
9
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
1
3
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
11
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
12
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
0
1
13
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
0
1
14
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
1
0
1
14
Pafos FC
Pafos FC
1
0
1
16
AS Monaco
AS Monaco
0
0
0
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
16
FC Brügge
FC Brügge
0
0
0
16
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
16
FC Barcelona
FC Barcelona
0
0
0
16
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
0
0
0
16
Galatasaray SK
Galatasaray SK
0
0
0
16
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
0
0
0
16
Manchester City
Manchester City
0
0
0
16
Newcastle United
Newcastle United
0
0
0
16
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
0
0
0
16
SSC Neapel
SSC Neapel
0
0
0
28
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
29
SL Benfica
SL Benfica
1
-1
0
30
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
31
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
32
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
33
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
34
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
34
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
36
Atalanta BC
Atalanta BC
1
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
FC Bayern München
FC Bayern München
