Der FC Thun startet mit zwei Siegen in die neue Challenge-League-Saison. Nach dem Erfolg in Aarau bezwingen die Berner Oberländer zu Hause den FC Vaduz mit 2:0.

1/2 Thun holt sich im zweiten Spiel den zweiten Sieg.

Der FC Thun gewinnt auch seinen zweiten Match der neuen Challenge-League-Saison. Nach dem 3:1-Sieg in Aarau gibt es für die in der letzten Saison nur knapp am Aufstieg in die Super League gescheiterten Berner Oberländer in der heimischen Stockhorn Arena ein 2:0 gegen den FC Vaduz.

Leonardo Bertone (53.) und der in diesem Sommer neu gekommene Engländer Declan Frith (81.) schossen die Tore in der zweiten Halbzeit. Thun setzt sich mit sechs Punkten aus den zwei absolvierten Spielen vorläufig an die Tabellenspitze der Challenge League.