Die 1:2-Heimpleite gegen Lugano scheint beim FCB ihre Spuren hinterlassen zu haben. Bei den Protagonisten auf dem Platz, aber auch bei denen auf der Tribüne. Als sich die Basler Spieler nach Abpfiff bei den Fans bedanken, kommt es an der Seitenlinie zu einer turbulenten Szene.

Mehrere Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die drei Routiniers Marwin Hitz, Fabian Frei und Taulant Xhaka intensiv mit zwei Zuschauern diskutieren. Gerade der FCB-Goalie ist völlig ausser sich. Daneben stehen zahlreiche Kinder und beobachten die Szene. Erst nach fast einer halben Minute gelingt es Frei und Xhaka, Hitz einigermassen zu beruhigen. Gemeinsam ziehen die drei in Richtung Spielertunnel ab.

Offenbar kam es zuvor zu massiven Anfeindungen in Richtung Basler Mannschaft. Neben verbalen Provokationen soll ein Fan Hitz den Mittelfinger gezeigt haben. Wohl gerade auch wegen der anwesenden Kinder zu viel für den Familienvater, der sonst als sehr gelassener Charakter gilt.

Am Goalie ist es gegen Lugano aber sicher nicht gelegen, dass der FCB im zweiten Saisonspiel zum zweiten Mal als Verlierer vom Platz muss. Gerade in der Offensive zeigen sich seine Teamkollegen viel zu wenig effizient, um den historischen Fehlstart abzuwenden. Zwei Basler Niederlagen zum Saisonstart hat es in den 21 Super-League-Saison zuvor noch nie gegeben.

