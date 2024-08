Die Thuner freuen sich über das 3:1

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FC Thun ist derzeit das Mass aller Dinge in der Challenge League. Nach dem 4:2-Heimsieg in der 5. Runde gegen Nyon beträgt der Vorsprung auf die ersten Verfolger fünf Punkte.

Nach der Pause sorgten Tresor Samba, Genis Montolio und Hermann Tebily mit ihren Toren für den Unterschied. Nyon hatte kurz vor der Pause das 1:1 und in der 88. Minute das 2:3 erzielt.

SLO läuft es nicht nach Wunsch

Gar nicht nach Wunsch läuft es Stade Lausanne-Ouchy, was weiter auf den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Challenge League wartet. Die Waadtländer unterlagen in ihrem fünften Match seit dem Abstieg in Vaduz mit 1:3. Der Schweizer U21-Nationalspieler Fabrizio Cavegn traf zweimal für die Liechtensteiner.

Stade Lausanne-Ouchy spielte ab der 52. Minute nur noch zu zehnt, nachdem Sahmkou Camara die zweite Gelbe Karte gesehen hatte. Zu diesem Zeitpunkt lag das Schlusslicht der Liga bereits 0:2 zurück.