DE
FR
Abonnieren

Nach Wiler Trikot-Lapsus
Xamax gegen Xamax in der Challenge League

Sportlich wird das 0:0 zwischen Xamax und Wil nicht in Erinnerung bleiben. Zu reden gibt einzig der Wiler Trikot-Lapsus. Die Ostschweizer müssen mangels Alternative auf ein Tenue des Gegners zurückgreifen.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/4
Der FC Wil muss in Neuenburg in Xamax-Auswärtstrikots spielen, weil das eigene Tenue vergessen ging.
Foto: Instagram @xamaxfcs

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Xamax und Wil spielten am Samstag beide in Xamax-Trikots
  • FC Wil vergass Trikots, spielte in gelben Auswärtsleibchen von Xamax
  • Das Spiel endete 0:0
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nanu? Warum spielt hier Xamax gegen Xamax? Den 2658 Fans auf der Neuenburger Maladière präsentierte sich am Samstagnachmittag ein kurioses Bild.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein klubinternes Trainingsspiel, ist tatsächlich ein Ernstkampf in der Challenge League zwischen Neuchâtel Xamax und dem FC Wil. Die Gäste aus der Ostschweiz haben ihre Trikots zu Hause vergessen. Die Hausherren waren so freundlich und halfen mit einem Satz ihrer gelben Auswärtsleibchen aus, damit das Spiel durchgeführt werden konnte. «Da der FC Wil seine Ausrüstung vergessen hat, wird er das heutige Spiel in den Auswärtstrikots der Rot-Schwarzen spielen», meldet Xamax auf Instagram. Goalie Gentrit Muslija trägt als Einziger das Logo des FC Wil auf der Brust.

Abgesehen vom Trikot-Lapsus ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt: Von den total vier Schüssen aufs Tor fand keiner den Weg ins Netz. Beide Klubs, die schon seit Wochen und Monaten im Tabellenmittelfeld ihre Runden drehen, sammeln je einen Punkt.

Leader Vaduz siegt in normalen Trikots

Sportlich relevanter ist der Ausgang der zweiten Challenge-League-Partie des Tages. Leader Vaduz schlägt Stade Nyonnais verdient mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels, das beide Teams mit den vorgesehenen Leibchen absolvieren, erzielt Angelo Campos schon in der 8. Spielminute.

Zwölf Runden vor Schluss führen die Liechtensteiner die Tabelle mit fünf Punkten vor dem FC Aarau an. Der vierte Super-League-Aufstieg der Vereinsgeschichte nimmt nach dem dritten Sieg in Serie langsam aber sicher Formen an.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
24
28
58
2
FC Aarau
FC Aarau
24
15
53
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
24
19
46
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
24
8
35
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
24
-1
32
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
24
-10
28
7
FC Wil
FC Wil
24
-15
25
8
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
24
-8
22
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
24
-11
22
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
24
-25
14
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Wil
FC Wil
Challenge League
Challenge League
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Vaduz
FC Vaduz
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Wil
        FC Wil
        Challenge League
        Challenge League
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax