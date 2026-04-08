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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
29
30
68
2
FC Aarau
29
20
65
3
Yverdon Sport FC
29
22
53
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
29
6
39
5
Neuchatel Xamax FCS
29
-6
36
6
FC Wil
29
-12
33
7
FC Etoile Carouge
29
-7
32
8
FC Rapperswil-Jona
29
-12
32
9
FC Stade Nyonnais
29
-10
28
10
AC Bellinzona
29
-31
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg