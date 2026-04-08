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«Muss er sich selber fragen»
Experte Meier zerpflückt Schiri nach Witz-Penalty gegen Aarau

Aarau versucht in die Super League aufzusteigen und braucht dringend einen Sieg gegen Carouge im eigenen Stadion. Doch in der 87. Minute zeigt Schiedsrichter Dudic auf den Punkt – zum Entsetzen von vielen Aarau-Fans. Auch Urs Meier versteht den Entscheid nicht.
Publiziert: 11:42 Uhr
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Aktualisiert: vor 52 Minuten
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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
29
30
68
2
FC Aarau
FC Aarau
29
20
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
29
22
53
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
29
6
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
29
-6
36
6
FC Wil
FC Wil
29
-12
33
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
29
-7
32
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
29
-12
32
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
29
-10
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
29
-31
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
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FC Aarau
FC Aarau
Super League
Super League
Étoile Carouge
Étoile Carouge
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