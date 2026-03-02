DE
Mit Videobeweis überführt
Xamax-Stürmer wird nach Spuck-Attacke hart bestraft

Die Swiss Football League bestraft Salim Ben Seghir von Neuchâtel Xamax. Der Grund: Am 22. Februar spuckte er Vaduz-Captain Nicolas Hasler an. Die Szene wurde erst nachträglich durch eine Videosequenz entdeckt.
Publiziert: 18:42 Uhr
Der Xamax-Spieler Salim Ben Seghir wird für seine Spuck-Attacke bestraft.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Salim Ben Seghir von Neuchâtel Xamax wird für fünf Spiele gesperrt
  • Er spuckte am 22. Februar Nicolas Hasler vom FC Vaduz an
  • Disziplinarrichter entschied nach Videobeweis: Sperre beginnt am 6. März
Benjamin-Gwerder.jpg
Benjamin GwerderRedaktor Sport

Jetzt ist das Strafmass bekannt: Salim Ben Seghir (23) von Neuchâtel Xamax wird für fünf Spiele gesperrt. Das hat der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League entschieden.

Der Mittelfeldspieler wird rückwirkend sanktioniert, nachdem er am 22. Februar im Spiel gegen den FC Vaduz dessen Captain Nicolas Hasler (34) angespuckt hatte. Die Szene ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, wurde von den Schiedsrichtern im Stadion jedoch nicht wahrgenommen.

Videobeweis macht rückwirkende Bestrafung möglich

Ein Tag nach dem Spiel eröffnete der Disziplinarrichter ein Verfahren gegen den Franzosen. Grundlage war der Schiedsrichterbericht, der auf einen möglichen Vorfall zwischen Salim Ben Seghir und Hasler hingewiesen hatte. Nach Auswertung einer Videosequenz kommt die Liga zum Schluss, dass ein Anspucken vorliegt, und verhängt deshalb eine Sperre von fünf Spielen.

Die rückwirkende Bestrafung ist möglich, weil die Szene während der Partie nicht geahndet wurde.

Ben Seghir kann innert zwei Tagen beim Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache einlegen. Diese hätte allerdings keine aufschiebende Wirkung für das erste offizielle Spiel nach dem Entscheid. Damit steht fest: Der Xamax-Profi fehlt bereits am Freitag, 6. März, im Auswärtsspiel in Nyon.

Salim Ben Seghir ist der ältere Bruder Eliesse Ben Seghir. Der 21-Jährige steht in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
24
28
58
2
FC Aarau
FC Aarau
24
15
53
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
24
19
46
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
24
8
35
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
24
-1
32
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
24
-10
28
7
FC Wil
FC Wil
24
-15
25
8
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
24
-8
22
9
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
24
-11
22
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
24
-25
14
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
FC Vaduz
FC Vaduz
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
