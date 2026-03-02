Xamax-Stürmer wird nach Spuck-Attacke hart bestraft

Die Swiss Football League bestraft Salim Ben Seghir von Neuchâtel Xamax. Der Grund: Am 22. Februar spuckte er Vaduz-Captain Nicolas Hasler an. Die Szene wurde erst nachträglich durch eine Videosequenz entdeckt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Salim Ben Seghir von Neuchâtel Xamax wird für fünf Spiele gesperrt

Er spuckte am 22. Februar Nicolas Hasler vom FC Vaduz an

Disziplinarrichter entschied nach Videobeweis: Sperre beginnt am 6. März War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Jetzt ist das Strafmass bekannt: Salim Ben Seghir (23) von Neuchâtel Xamax wird für fünf Spiele gesperrt. Das hat der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League entschieden.

Der Mittelfeldspieler wird rückwirkend sanktioniert, nachdem er am 22. Februar im Spiel gegen den FC Vaduz dessen Captain Nicolas Hasler (34) angespuckt hatte. Die Szene ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, wurde von den Schiedsrichtern im Stadion jedoch nicht wahrgenommen.

Videobeweis macht rückwirkende Bestrafung möglich

Ein Tag nach dem Spiel eröffnete der Disziplinarrichter ein Verfahren gegen den Franzosen. Grundlage war der Schiedsrichterbericht, der auf einen möglichen Vorfall zwischen Salim Ben Seghir und Hasler hingewiesen hatte. Nach Auswertung einer Videosequenz kommt die Liga zum Schluss, dass ein Anspucken vorliegt, und verhängt deshalb eine Sperre von fünf Spielen.

Die rückwirkende Bestrafung ist möglich, weil die Szene während der Partie nicht geahndet wurde.

Ben Seghir kann innert zwei Tagen beim Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache einlegen. Diese hätte allerdings keine aufschiebende Wirkung für das erste offizielle Spiel nach dem Entscheid. Damit steht fest: Der Xamax-Profi fehlt bereits am Freitag, 6. März, im Auswärtsspiel in Nyon.

Salim Ben Seghir ist der ältere Bruder Eliesse Ben Seghir. Der 21-Jährige steht in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.

Mehr zur Challenge League Klub klärt auf Darum spielte Wil gegen Xamax in Xamax-Trikots