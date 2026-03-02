Sportlich wird das 0:0 zwischen Xamax und Wil nicht in Erinnerung bleiben. Zu reden gibt einzig, dass Wil in Xamax-Trikots spielen muss. Nun erklärt der Klub, wie es dazu gekommen ist.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Spiel endete 0:0

Nanu? Warum spielt hier Xamax gegen Xamax? Den 2658 Fans auf der Neuenburger Maladière präsentierte sich am Sonntagnachmittag ein kurioses Bild.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein klubinternes Trainingsspiel, ist tatsächlich ein Ernstkampf in der Challenge League zwischen Neuchâtel Xamax und dem FC Wil. Die Gäste aus der Ostschweiz haben offenbar ihre Trikots zu Hause vergessen. Und die Hausherren waren so freundlich und halfen mit einem Satz ihrer gelben Auswärtsleibchen aus, damit das Spiel durchgeführt werden konnte. «Da der FC Wil seine Ausrüstung vergessen hat, wird er das heutige Spiel in den Auswärtstrikots der Rot-Schwarzen spielen», meldet Xamax zumindest auf Instagram. Goalie Gentrit Muslija trägt als Einziger das Logo des FC Wil auf der Brust.

Doch ganz so ist es offenbar nicht gewesen. Der FC Wil erklärt, dass man die schwarzen Auswärtstrikots eingepackt hatte. Nur wollte Xamax ebenfalls in dunklen Farben spielen, weswegen die Gäste auf die gelben Ersatztrikots der Neuenburger zurückgreifen mussten. «Wir haben nicht die Leibchen vergessen, sondern einfach die Falschen mitgenommen», erklärt der Klub gegenüber Blick. «Was natürlich auch nicht passieren darf.»

Abgesehen von der ungewohnten Trikot-Situation ist die Geschichte des Spiels schnell erzählt: Von den total vier Schüssen aufs Tor fand keiner den Weg ins Netz. Beide Klubs, die schon seit Wochen und Monaten im Tabellenmittelfeld ihre Runden drehen, sammeln je einen Punkt.

Leader Vaduz siegt in normalen Trikots

Sportlich relevanter ist der Ausgang der zweiten Challenge-League-Partie des Tages. Leader Vaduz schlägt Nyon verdient mit 1:0. Das einzige Tor des Spiels, das beide Teams mit den vorgesehenen Leibchen absolvieren, erzielt Angelo Campos schon in der 8. Spielminute.

Zwölf Runden vor Schluss führen die Liechtensteiner die Tabelle mit fünf Punkten vor dem FC Aarau an. Der vierte Super-League-Aufstieg der Vereinsgeschichte nimmt nach dem dritten Sieg in Serie langsam aber sicher Formen an.

