Xamax will zurück in die Beletage des Schweizer Fussballs. Trainer Uli Forte denkt, dass diese Saison dafür hervorragend geeignet ist. Die Hintergründe.

Alain Kunz Reporter Fussball

Warum nicht mal YB trotz Meisterschaftskrise zum Vorbild nehmen? Uli Forte (50), von 2013 bis 2015 Übungsleiter der Berner, tut dies nach dem ganz schwachen Auftritt seiner Xamaxiens in Wil, der in einem 0:4-Fiasko endet. «Ich sagte meinen Jungs: Seht her, YB ist in der Meisterschaft miserabel, aber in den Champions-League-Playoffs brillant. Also können wir doch auch in unserer Liga solch einen Switch schaffen.» Das ambitionierte Vaduz ist nämlich der nächste Gast auf der Maladière. Die Forte-Plan geht auf. Die Liechtensteiner werden mit einem 4:1 ins Ländle zurückgeschickt.