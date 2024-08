Thun führt die Challenge League souverän an. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FC Thun verhindert in Schaffhausen in extremis die erste Niederlage in der Challenge League seit Anfang April und einem 0:3 in Aarau. In der 90. Minute gleicht der 19-jährige Franz-Ethan Meichtry zum 2:2 aus.

Damit führt der FC Thun die Challenge League weiter souverän an. Nur die Berner Oberländer haben noch nie verloren. Sie führen in der Tabelle mit vier Zählern Vorsprung auf Etoile Carouge (3:1 gegen Wil) und Neuchâtel Xamax (4:1 gegen Vaduz). In der Challenge League überstand Thun seit der Niederlage in Aarau zwölf Runden ohne Niederlage (9 Siege, 3 Unentschieden).

Stade Lausanne-Ouchy verdankt den ersten Sieg seit dem Abstieg aus der Super League einem Akteur, den zuletzt niemand mehr wollte. Der 27-jährige Warren Caddy aus Madagaskar spielte jahrelang in Frankreichs Ligue 1 und Ligue 2 für Ajacco, Sète, Annecy und zuletzt fünf Jahre lang für den FC Paris. Lausanne-Ouchy übernahm den vertragslosen Caddy vor zehn Tagen. In seinem ersten Spiel für die Waadtländer gelang Caddy auswärts gegen Stade Nyonnais sogleich das 1:0. Letztlich siegte Stade Lausanne-Ouchy 3:0.

Die 6. Runde in der Challenge League wird mit der Partie Aarau – Bellinzona abgeschlossen.