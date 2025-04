1/5 Anfang Februar hat Altin Azemi seinen ersten Prof-Vertrag unterschrieben. Foto: xamax.ch

Es ist ein Tor für die Geschichtsbücher. Mit seinem Treffer gegen Schaffhausen (6:2) macht sich Altin Azemi im Alter von 15 Jahren, elf Monaten und zwei Tagen zum jüngsten Torschützen der Challenge-League-Historie. Doch es ist nicht irgendein Tor, dass der Mittelfeldspieler nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung bejubelt.

Staubtrocken setzt Azemi in der Nachspielzeit einen Freistoss aus 20 Metern in den Winkel. Schaffhausen-Goalie Rutigliano hat nicht den Hauch einer Abwehrchance. «Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich schiessen darf. Wir haben einen Freistoss bekommen und der Trainer sagte, ich solle den Ball nehmen», erzählt Azemi. «Ich musste ihn ein wenig anstupsen, damit er schiesst», bestätigt Xamax-Coach Anthony Braizat (47).

Sein Traumtor ist aber nicht die einzige Premiere, die Azemi am Montagabend feiert. Der Neuenburger steht gegen Schaffhausen erstmals überhaupt im Profi-Kader. Normalerweise kickt das Talent in für die U17 Bejune, eine Nachwuchsauswahl, die sich aus den besten Talenten von Xamax, Biel und Delémont zusammensetzt. Erst am Sonntag erfährt Azemi, dass er einen Tag später im Stade de la Maladière dabei sein wird. «Der Trainer sagte mir, dass ich gut trainiert habe und es verdient habe, dabei zu sein.»

0:17 Jüngster Torschütze der Liga: Altin Azemi schreibt mit diesem Freistoss Geschichte

«Am Ball kann er fast alles»

Baykal Bellusci (41) von der Berateragentur SBE, bei der Azemi unter Vertrag steht, schwärmt von den Qualitäten des Talents. «Er hat einen starken Charakter und sehr viel Mut. Er ist ein spezieller Spieler, der anders ist als viele, die heute ausgebildet werde. Er ist keiner, der nur gegen den Ball rennt und kämpft. Er ist ein Spielmachertyp, der auf engem Raum stark ist. Am Ball kann er fast alles», so Bellusci.

Die jüngsten Torschützen im Schweizer Profi-Fussball (seit 2003/2004) 1. Endogan Adili – GC – 15 Jahre 9 Monate 10 Tage 2. Altin Azemi – Neuenburg Xamax – 15 Jahre 11 Monate 2 Tage



5. Sandro Marini – SC Kriens – 16 Jahre 6 Monate 26 Tage 1. Endogan Adili – GC – 15 Jahre 9 Monate 10 Tage 2. Altin Azemi – Neuenburg Xamax – 15 Jahre 11 Monate 2 Tage



5. Sandro Marini – SC Kriens – 16 Jahre 6 Monate 26 Tage Mehr

Gleichzeitig sieht Spielerberater beim Xamax-Talent auch noch viel Potenzial. «Er muss lernen, effizienter zu spielen. Im Juniorenfussball kann er sieben Haken schlagen und der Gegenspieler fällt immer wieder darauf herein. Im Erwachsenenfussball stellt der Gegner einfach den Körper dazwischen und Altin fliegt», erklärt der ehemalige FCB- und YB-Profi.

Trainer tritt auf die Bremse

Xamax-Coach Braizat ist sich bewusst, was für ein Juwel ihm da zur Verfügung steht. «Ich mag ihn sehr, er ist ein sehr unkomplizierter Spieler mit vielen Qualitäten. Gerade in Spielen, in denen wird wenig Platz haben, ist er sehr interessant», so der Franzose.

Gleichzeitig tritt aber auch der Xamax-Trainer auf die Bremse. «Wir müssen vorsichtig sein, insbesondere bei der Belastung. Es darf nicht zu schnell gehen. Wir werden versuchen, ihn langsam weiterzuentwickeln. Und vor allem werden wir ihm nach heute Abend ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen», sagt Braizat.

Gerade in Spielen, in denen die Neuenburger viel Platz vorfinden würden, habe Azemi durch seine physischen Defizite noch etwas Schwierigkeiten. «Er braucht Zeit», so Braizat. «Aber heute hat er gezeigt, dass er kein Spieler wie jeder andere ist.»