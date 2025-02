Harte Zeiten für FCS-Coach Ciriaco Sforza und sein Team. Foto: keystone-sda.ch

Wieder Ungemach für den FC Schaffhausen. Wie die Swiss Football League (SFL) am Mittwochmorgen mitteilt, hat der Präsident der Disziplinarkommission den Challenge-League-Klub mit drei Punkten Abzug sanktioniert.

«Grund dafür ist eine Verletzung der Informationspflicht gemäss dem Lizenzierungsreglement der SFL», heisst es in der entsprechenden Mitteilung der Liga.

Konkret geht es darum, dass am 13. Februar ein Verfahren eröffnet wurde, weil Schaffhausen bis Ende Januar «nicht alle erforderlichen Bestätigungen über die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge für den Monat Dezember eingereicht hatte». Und das, nachdem dem Klub sogar eine zusätzliche Frist gewährt wurde.

Fünf Tage Zeit für Rekurs

Schaffhausen hat nun fünf Tage Zeit, um gegen diesen Entscheid Rekurs einzulegen. Bis diese Frist abgelaufen ist, werden die drei Punkte in der Tabelle noch nicht abgezogen. Aktuell liegt Schaffhausen mit 20 Punkten auf dem 10. und damit letzten Platz der Challenge League. Der Rückstand auf das zweitletzte Stade Nyonnais würde mit dem Abzug der drei Punkte auf fünf Zähler anwachsen.

Der FC Schaffhausen kommt damit weiter nicht zur Ruhe. Erst am Dienstag trennte man sich per sofort von CEO Jimmy Berisha (42) und Sportchef Marc Hodel (54). «Damit soll der Weg für neue Ideen und eine Neuausrichtung geebnet werden», hiess es in der entsprechenden Mitteilung. Erst im Januar hatten die Brüder Fitim und Boletin Hasani den Klub übernommen und Berisha im Verwaltungsrat abgelöst. Neu übernehmen die Brüder Hasani nun also auch die operative Leitung des Klubs.