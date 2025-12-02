DE
«Es erfüllt mich mit Stolz»
Blue-Moderator Wyler heuert beim FC Aarau an

Gianni Wyler wird Leiter Kommunikation beim FC Aarau. Dies gibt der Klub aus der Challenge League am Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt.
Gianni Wyler geht zum FC Aarau.
Foto: Pius Koller
Carlo SteinerRedaktor Sport

Grosse Neuigkeiten beim FC Aarau. Gianni Wyler (44), der bekannte Moderator und Kommentator von Blue, wird ab 1. März 2026 neuer Leiter Kommunikation beim FC Aarau. 

«Der FC Aarau ist für mich ein Kultverein, getragen von einer unglaublich treuen Fangemeinschaft und einer grossen Unterstützung in der gesamten Region. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, ab März Teil dieses Teams zu sein», wird Wyler in einer Medienmitteilung zitiert. 

Neben seinem Engagement bei Blue ist er seit September 2024 auch als Medienchef der Schweizer U21-Nati tätig. Was aus seiner Tätigkeit bei Blue wird, ist derzeit noch nicht bekannt. 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
15
19
36
2
FC Aarau
FC Aarau
15
12
36
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
15
15
30
4
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
14
4
21
5
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
14
3
20
6
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
15
-3
17
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
15
-5
16
8
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
15
-9
12
9
FC Wil
FC Wil
15
-15
12
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
15
-21
7
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
