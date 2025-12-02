Gianni Wyler wird Leiter Kommunikation beim FC Aarau. Dies gibt der Klub aus der Challenge League am Dienstag in einer Medienmitteilung bekannt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Grosse Neuigkeiten beim FC Aarau. Gianni Wyler (44), der bekannte Moderator und Kommentator von Blue, wird ab 1. März 2026 neuer Leiter Kommunikation beim FC Aarau.

«Der FC Aarau ist für mich ein Kultverein, getragen von einer unglaublich treuen Fangemeinschaft und einer grossen Unterstützung in der gesamten Region. Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, ab März Teil dieses Teams zu sein», wird Wyler in einer Medienmitteilung zitiert.

Neben seinem Engagement bei Blue ist er seit September 2024 auch als Medienchef der Schweizer U21-Nati tätig. Was aus seiner Tätigkeit bei Blue wird, ist derzeit noch nicht bekannt.