Kurz zusammengefasst Bellinzona fügt Thun die erste Saisonniederlage zu

Chinwendu Nkama trifft in der 93. Minute zum Sieg

Aarau gewinnt in Vaduz 5:2 nach zweimaligem Rückstand

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die AC Bellinzona ärgert nach den Siegen gegen Schaffhausen und Aarau auch den FC Thun. Die Tessiner bezwangen den zuvor ungeschlagenen Leader der Challenge in der 7. Runde auswärts 2:1.

Chinwendu Nkama führt Bellinzona im zweiten Pflichtspiel mit dem von Lugano gekommenen Oldie Jonathan Sabbatini in der 93. Minute mit einem satten Distanzschuss zum Sieg.

Im Gegensatz zum 0:1 durch Ranjan Neelakandan zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Elmin Rastoder zeitnah ausglich, hat Thun keine rasche Antwort mehr parat.

Mauro Lustrinellis Thuner verlieren zuhause gegen Bellinzona. Foto: ANTHONY ANEX 1/5

Auch Aarau siegt

Die Berner Oberländer von Trainer Mauro Lustrinellis beziehen damit ihre erste Niederlage. Weil die Verfolger Etoile-Carouge (4:2 bei Stade Nyonnais) und Neuchâtel Xamax (2:1 in Schaffhausen) gewinnen, schmilzt der Vorsprung in der Tabelle auf einen Punkt.

Aarau findet nach dem Exploit im Cup gegen Luzern (1:0) auch in der Liga in die Spur. Die mit nur einem Sieg aus sechs Spielen schwach in die Challenge League gestartete Mannschaft von Trainer Bunello Iacopetta gewinnt in Vaduz nach zweimaligem Rückstand 5:2 und gibt die rote Laterne des Tabellenletzten damit an Absteiger Lausanne-Ouchy (0:0 gegen Wil) weiter.

