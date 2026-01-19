Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück

Darum gehts
- Shkelqim Vladi wechselt aus St. Gallen zurück zum FC Aarau
- Der Stürmer erzielte 19 Tore für Aarau von 2022 bis 2023
- Sein Vertrag beim FC Lugano läuft bis Sommer 2027
Der FC Aarau bekommt für die Rückrunde der Challenge League Verstärkung. Aus St. Gallen stösst der 25-jährige Stürmer Shkelqim Vladi zum Aufstiegsaspiranten, wie der FCA mitteilt.
Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.
An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
18
25
45
2
FC Aarau
18
13
42
3
Yverdon Sport FC
18
11
33
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
18
9
29
5
Neuchatel Xamax FCS
18
1
25
6
FC Rapperswil-Jona
18
-8
19
7
FC Wil
18
-12
19
8
FC Stade Nyonnais
18
-6
18
9
FC Etoile Carouge
18
-11
13
10
AC Bellinzona
18
-22
10