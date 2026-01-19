DE
Comeback aus der Super League
Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück

Shkelqim Vladi kehrt zum FC Aarau zurück! Der 25-jährige Stürmer verstärkt den Challenge-League-Club in der Rückrunde. Er war zuvor beim FC St. Gallen und ist bis 2027 an den FC Lugano gebunden.
Publiziert: 15:51 Uhr
Kehrt für die Rückrunde zum FCA zurück: Shkelqim Vladi.
Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts

  • Shkelqim Vladi wechselt aus St. Gallen zurück zum FC Aarau
  • Der Stürmer erzielte 19 Tore für Aarau von 2022 bis 2023
  • Sein Vertrag beim FC Lugano läuft bis Sommer 2027
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der FC Aarau bekommt für die Rückrunde der Challenge League Verstärkung. Aus St. Gallen stösst der 25-jährige Stürmer Shkelqim Vladi zum Aufstiegsaspiranten, wie der FCA mitteilt.

Vladi kennt den FC Aarau gut. Vom Januar 2022 bis Sommer 2023 bestritt er für den Klub 36 Partien und empfahl sich mit 19 Toren für einen Wechsel in die Super League zum FC Lugano. Von den Tessinern war er das letzte halbe Jahr an den FC St. Gallen ausgeliehen, bei welchem er nicht über eine Nebenrolle hinauskam.

An den FC Lugano ist Vladi noch bis Sommer 2027 vertraglich gebunden.

In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lugano
FC Lugano
