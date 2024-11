Hätte sein Eigentor nicht zählen sollen? Die Liga hat den Protest von Xamax zur Wertung der Partie gegen Thun abgewiesen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Spitzenspiel in der Challenge League zwischen Neuchâtel Xamax und dem FC Thun wird nicht wiederholt. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat einen entsprechenden Protest der Neuenburger abgewiesen.

Man sei zum Schluss gekommen, dass kein regeltechnischer Fehler seitens des Schiedsrichters vorgelegen habe, begründet die SFL den Entscheid am Donnerstag.

Der Schiedsrichter habe zu Recht davon ausgehen können, dass der Ball zum Zeitpunkt seines Pfiffs nicht mehr im Spiel war – also hinter der Torlinie. Ausserdem liege ein etwaiger Irrtum des Schiedsrichters in dieser Hinsicht in seinem Ermessen und stelle somit kein technisches Vergehen dar.

Der Entscheid ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig.

Xamax kochte nach Spitzenspiel

Xamax hatte nach der 2:3-Niederlage vergangenenen Freitag Protest gegen das Ausgleichstor der Thuner zum 2:2 in der 89. Minute eingelegt. Nach Ansicht der Neuenburger unterlief dem Schiedsrichter Hüseyin Sanli in der besagten Szene ein regelwidriger Fehler.

Bevor Xamax' Verteidiger Euclides Cabral eine Flanke ins eigene Tor köpfte und so für den Ausgleich für Thun sorgte, soll Sanli das Spiel wegen eines Fouls unterbrochen haben. «Wir wurden bestohlen», hatte nach Spielschluss unter anderem Mittelfeldspieler Giovani Bamba (25) gegenüber Blick moniert.