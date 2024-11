1/4 Uli Forte und seine Spieler gingen nach der Niederlage gegen Thun sehr verärgert in die Kabine. Foto: keystone-sda.ch

Bastien Feller

«Wir wurden bestohlen», schimpft Xamax-Mittelfeldmann Giovani Bamba (25) nach Schlusspfiff in den Katakomben der Maladière.

Was war passiert? In der 89. Minute befördert Xamax-Verteidiger Euclides Cabral eine Flanke ins eigene Tor und bringt den FC Thun so zum 2:2-Ausgleich. Doch wenige Augenblicke bevor die Kugel ins Tor fliegt, unterbricht Schiedsrichter Hüsseyin Sanli die Partie auch für den TV-Zuschauer gut hörbar mit einem Pfiff.

«Der Schiedsrichter hat zugegeben, dass er gepfiffen hat. Aber er sah, dass der Ball ins Tor ging, und er änderte seine Meinung, indem er plötzlich auf Vorteil entschied. Auf den Bildern sieht man, wie er auf Foul geht und sich dann umentscheidet», erklärt Xamax-Präsident Jean-François Collet kurz nach dem Verlassen der Schiedsrichter-Kabine, wo er war, um gleich einen Protestantrag zu stellen.

«Ich habe eine Riesenscheisse gemacht»

«Er hat zugegeben, dass er schlecht war. Das kann passieren, ich habe nichts gegen den Schiedsrichter, wir alle sind ab und zu mal schlecht. Heute Abend war er es», gibt Collet nach dem Spiel lächelnd zu Protokoll.

Es ist nicht die einzige Entscheidung, mit der die Neuenburger am Freitagabend hadern. So werfen sie Schiedsrichter Sanli auch vor, bei der Gelb-Roten Karte gegen Yoan Epitaux (23) wegen Ballwegschlagens fehlendes Fingerspitzengefühl gezeigt zu haben. «Ich bin wütend auf mich selbst, ich habe eine Riesenscheisse gemacht», sagt Epitaux danach, gibt aber auch Hüsseyin Sanli noch einen mit, indem er sagt, dass der Schiedsrichter «die Nerven verloren» habe.

Auch über eine nicht gezeigte Rote Karte gegen Marco Bürki nach einem harten Tackling gegen Cabral im ersten Durchgang ärgern sich die Xamax-Akteure. «Das ist fast ein Skandal», schimpft Trainer Uli Forte (50) nach der Partie.

Kommt der Protest durch?

Ob der Protest der Neuenburger zu einem Erfolg führt, ist noch unklar – ganz so unrealistisch ist es mit Blick und Ohr auf die TV-Bilder aber nicht. Eine Entscheidung dazu ist in den nächsten Tagen zu erwarten.

Uli Forte versucht der Partie trotz spätem Nackenschlag durch Ihsan Sacko (94., 2:3) Positives abzugewinnen. «Ich hoffe, dass es die Gruppe noch mehr zusammenschweisst. Wir müssen all diese Wut in das nächste Spiel gegen SLO einbringen.»

