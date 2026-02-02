Nach seiner Rückkehr aus Dortmund wird Aaron Anselmino sogleich wieder ausgeliehen: Der Argentinier wechselt für die Rückrunde nach Strassburg. Es ist nicht der einzige Transfer zwischen dem Elsass und London kurz vor der Schliessung des Transfer-Fensters.

Der Entscheid löste in Dortmund grosse Verwunderung aus: Offenbar ohne grosse Vorankündigung hat Chelsea die Leihe von Aaron Anselmino beim BVB in der vergangenen Woche beendet und den argentinischen Verteidiger nach London zurückbeordert. Einen Platz an der Stamford Bridge scheint der 20-Jährige allerdings nicht zu haben: Er wird sogleich wieder bis zum Saisonende an Ligue-1-Klub Strassburg verliehen.

Die Elsässer sind ein Partnerklub von Chelsea, weshalb es immer wieder zu Transfers zwischen den beiden Vereinen kommt. Erst am Montag ist bekannt geworden, dass auch Stürmer David Fofana (23) von den Londonern an Strassburg ausgeliehen wird.

Den umgekehrten Weg geht Mamadou Sarr: Der 20-Jährige stösst endgültig zu Chelsea. Der senegalesische Innenverteidiger, im Januar Teil der siegreichen Afrika-Cup-Auswahl, gehört zwar seit seiner Verpflichtung im letzten Sommer den Londonern, verbrachte die Hinrunde allerdings leihweise bei seinem Ex-Klub Strassburg.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen