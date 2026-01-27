Der Wechsel von ManCitys Oscar Bobb zu Fulham scheint kurz vor dem Abschluss zu stehen. Das Nachsehen hat dagegen Borussia Dortmund: Der Bundesliga-Klub hat in den letzten Wochen ebenfalls Interesse am norwegischen Flügelspieler gezeigt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Für Pep Guardiola ist der Fall klar: Oscar Bobb wird Manchester City im Winter verlassen. Das bestätigt der Trainer der Skyblues an einer Pressekonferenz. Die Nachricht kommt wenig überraschend: Der 22-jährige Norweger ist in der laufenden Premier-League-Saison nur neunmal zum Einsatz gekommen, seit Mitte Dezember fehlt er aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Nun berichtet «Sky Sport», dass der Offensivspieler wohl bald für Ligakonkurrent Fulham auf Torejagd gehen wird. Im Raum soll eine Ablösesumme von umgerechnet rund 37 Millionen Franken stehen. Es wäre mit dem im Sommer von Schachtar Donezk gekommenen Brasilianer Kevin der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte der Londoner.

Damit würden sie einen Bundesliga-Klub ausstechen: In den letzten Wochen hat auch Borussia Dortmund die Fühler nach dem Norweger ausgestreckt.

