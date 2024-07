Klose über Yakin-Vertrag «Nati und Yakin passt wie die Faust aufs Auge»

In der EM-Qualifikation hagelte es Kritik auf Murat Yakin. Nun hat er all seine Kritiker eines Besseren belehrt. Kommt es also zur Vertragsverlängerung? Experte Timm Klose erklärt, wieso der Nati-Trainer jetzt am längeren Hebel ist.